Filha de Juliano Cazarré é levada às pressas para a emergência: "Rezem"

Filha de Juliano Cazarré é levada às pressas para a emergência; pequena foi internada nesta noite e médicos tentaram estabilizar o quadro

Letícia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, preocupou os fãs nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 5. É que Maria Guilhermina precisou ser levada para a emergência de um hospital após complicações.

Segundo ela, a pequena precisou fazer a troca da cânula da traqueostomia. Desde que nasceu, ela necessidade de ajuda para se alimentar. "Em casa! Nossa, cada emoção dessa agora é um baque. Graças a Deus deu tudo certo", afirmou ela.

Só que Maria Guilhermina segue no hospital - ela pediu que os fãs se apeguem à fé . "Ainda estamos tentando estabilizar a respiração. Rezem por ela, amigos", pediu a bióloga, que está grávida pela sexta vez do ator.

Recentemente, Letícia Cazarré recebeu um diagnóstico de burnout. Nas redes sociais, ela publicou um longo desabafo negando que a culpa dos problemas seria do marido. "A culpa não é do Cazarré. Nunca conheci um homem que cuidasse tanto dos filhos e da esposa como esse daqui. Se eu tive burnout, não foi por causa dele, muito pelo contrário, com certeza ele aliviou demais meu peso e meus sintomas, mas é isso, pode acontecer com todo mundo e principalmente com quem está na situação que a gente está, que é ter um filho ou um parente com a saúde muito frágil durante muito tempo", afirmou ela, já que tem uma filha, a Maria Guilhermina, de 1 ano, que depende de cuidados 24h por dia por causa de uma condição cardíaca. "É como se eu tivesse um recém-nascido que não cresce", completou ela.

Nome do sexto filho

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré contou que eles já escolheram o nome do sexto filho, que nascerá em 2024. No início de dezembro, ela abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e uma das respostas sobre o nome do bebê.

Ao ser questionada sobre qual é o nome do bebê, Leticia respondeu: “Estêvão”. O bebê deverá nascer em 1 de março de 2024 e ela pretende ter um parto cesariana, como foi o nascimento dos seus filhos mais novos.