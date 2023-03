Filha de Gugu Liberato surpreende ao exibir transformação após emagrecer: "Absolutamente admirada!"

Sofia Liberato choca seguidores ao mostrar antes e depois; A jovem emagreceu completamente após mudar hábitos da rotina

A filha de Gugu Liberato (1959-2019), Sofia Liberato (19), surpreendeu os fãs nesta terça-feira, 21, ao mostrar o antes e depois após emagrecer devido ao seu novo estilo de vida fitness.

Em sua conta no Instagram, ela publicou uma comparação surpreendente ao exibir seu novo shape, após fazer uma mudança radical em seus hábitos alimentares e pegar pesado na rotina de treinos.

"De 2020 para 2023 eu mudei muito fisicamente, mas principalmente mentalmente. A pandemia mudou a vida de todo mundo, mas graças ao senhor nós conseguimos passar por todo o caos e desafios e assim seguir em frente", começou.

"Na metade de 2022 comecei a realmente ter uma rotina de treinos. Antes de procurar um profissional na área, eu tentava diversas formas de emagrecer, como dieta cetogênica, jejum, entre outras coisas que nunca davam certo", continuou.

Sofia contou que agora segue uma dieta onde "não precisa passar fome” nem se restringir a uma dieta drástica.

Nos comentários, os fãs vibraram com a conquista de Sofia Liberato: "Parabénssss tá lindaaa", reagiu uma admiradora. "Cada dia mais linda! Transformação de dentro para fora. Você já transborda saúde e é lindo de vê!", elogiou outra seguidora. "Absolutamente admirada pelo seu progresso So!!", disse uma terceira.

