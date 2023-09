Figurinistas criam novas histórias para roupas usadas com projeto sustentável: 'Novos públicos'

Em entrevista à CARAS Brasil, Marina Sanvicente e Adriana Fares refletiram sobre propósito do projeto de roupas usadas

Marina Sanvicente, ex do diretor da Globo Ricardo Waddington, e Adriana Fares são figurinistas e curadoras do Novas Histórias, projeto sustentável de acervo, venda e aluguel de roupas usadas. Em entrevista à CARAS Brasil, as estilistas relembraram a história de criação do bazar e refletiram sobre seu propósito: "Novos públicos".

"Começamos a fazer esse tipo de evento há mais ou menos 17 anos, mas esse novo formato - o Novas Histórias - começou no meio da pandemia, quando a gente tinha muitas peças legais paradas em acervos e resolvemos começar a vender na internet", compartilhou Marina Sanvicente .

"A gente procura espaços legais na cidade de São Paulo, que as pessoas tenham tanto o interesse em conhecer o espaço quanto as novas marcas. Nosso principal propósito é mostrar que comprar em segunda mão é muito legal e sustentável", acrescentou a figurinista, que ainda garantiu receber grandes nomes da moda no bazar.

Com um acervo online e eventos seletos espalhados por São Paulo que acontecem cerca de quatro vezes por ano, o projeto de roupas usadas segue ativo no restante do tempo com trabalhos de stylist e figurino para diversos artistas e conta com local fixo para atendimento com hora marcada. "A gente quer ocupar diferentes lugares de São Paulo e levar esse nosso olhar de curadoria para várias pessoas e atingir novos públicos. Já fizemos eventos em Pompéia, Barra Funda, Pinheiros e, agora, a gente está aqui no Jardins, que é o nosso bairro desde que o acervo nasceu", contou Adriana Fares.

Leia também: Quem é a estilista que fez o look de Xuxa para o Criança Esperança? Conheça

A figurinista ainda explicou a escolha do local para o evento que aconteceu nos dias 19 e 20 de agosto: "Vai trazendo novos olhares, pessoas e públicos. Quando a gente faz o balanço, vemos que, de fato, tem um gosto para cada lugar. Essa curadoria, em especial, a gente achou que era bem Jardins". "Dessa vez tem muitas marcas de fora e marcas importantes, então não é qualquer pessoa que dá valor a isso", completou Marina Sanvicente.