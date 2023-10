The Fevers entregam paixão musical por Dua Lipa e celebram 60 anos: 'Caldeirão de novas ideias'

The Fevers se apresentam com show Do Vinil ao Digital, no Teatro J Safra, nesta sexta-feira; confira entrevista da banda para a CARAS Brasil

Os músicos do The Fevers se apresentam nesta sexta-feira, 6, com o show Do Vinil ao Digital, no Teatro J Safra. Em entrevista à CARAS Brasil, Liebert Ferreira Pinto, integrante original da banda, refletiu sobre mudanças do grupo, entregou paixão musical por Dua Lipa e falou sobre celebrar 60 anos do The Fevers: "Caldeirão de novas ideias".

"Começamos influenciados por Beatles, Rolling Stones e as bandas da época, mas, a medida que o tempo foi passando, a gente foi evoluindo junto com os novos conceitos e bandas que surgiram. Com a entrada dos novos componentes - que são mais novos - como o Claudio, o Otavio e o Rama - que não são da primeira formação - eles trouxeram outras informações mais modernas para o grupo", declarou o integrante do The Fevers .

"Estamos muito satisfeitos com o resultado disso tudo, porque o que cada componente trouxe é o que forma essa alquimia dos Fevers. Como se fosse um grande caldeirão de novas ideias, que o Claudio, o Rama e o Otavio trouxeram, juntando com a nossa experiência de 58 anos das bandas que deram o start para tudo isso que está acontecendo", acrescentou. Liebert Ferreira Pinto também entregou que o grupo já se prepara para celebrar os 60 anos de The Fevers: "Vamos completar 60 anos com uma festa, vai ser maravilhoso".

Leia também: Cantor italiano é apontado como affair de Anitta; conheça Damiano David