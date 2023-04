Festa da firma! Apresentadores do BBB curtem noitada com Boninho: “Um caos!”

Em rara aparição, Boninho causa ao curtir noitada junto com os apresentadores do Big Brother Brasil 23

Dani Calabresa (41) deixou os fãs impressionados na tarde desta quinta-feira, 06, ao compartilhar um momento raríssimo ao lado do chefe, Boninho (61) e de outros colegas, apresentadores do Big Brother Brasil 23, durante uma confraternização no Rio de Janeiro.

No carrossel de imagens publicadas em sua conta no Instagram, Dani aparece toda sorridente na companhia de Vivian Amorim, Patricia Ramos, Bruno de Luca, Tadeu Schmidt, Paulo Vieira, Ana Clara e Jeska Grecco, além do big boss.

A equipe se reuniu para confraternizar e celebrar o sucesso de audiência do reality show na emissora. “Jantar do VIP - Restaurante Não Aceita Estaleca. PS palmas pro nosso Avenger de Curicica Tadeu Schmidt que aguenta agachar sem reclamar de dor nas coxa rs. PS2 arrasta até a última vai”, legendou a artista na postagem.

O encontro de estrelas rendeu muitos comentários entre o público nas redes sociais. “Esse time!”, disse uma. “Estão carregando o BBB nas costas. Porque essa edição tá osso”, opinou outro. “Eu acho tão legal uma equipe que comemora até quando tá um caos!!”, refletiu uma terceira.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE DANI CALABRESA NA FARRA COM BONINHO E OS COLEGAS DE TRABALHO:

Boninho recebe presente inusitado de Sonia Abrão e reage: “Como é que vai ser?”

Boninho surpreendeu a web ao gravar um vídeo para seu Instagram mostrando presentes que recebeu de ninguém menos que Sonia Abrão.

“Tadeuzinho [Tadeu Schmdit, apresentador do BBB 23], ontem eu vi que você ganhou um bonequinho lá no Big Brother. Mas olha só, eu ganhei esse aqui, e não só isso, ganhei esse aqui com bolsa e tudo. Sabe de quem? Da Sonia Abrão. E o pessoal do Big Brother? Como é que vai ser? Será que eles vão agradar o Big Boss?”.