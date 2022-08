Fernanda Paes Leme se emociona após assistir show de Gilberto Gil e família: ''Gratidão demais!''

Fernanda Paes Leme ficou extremamente emocionada e feliz ao assistir o show de Gilberto Gil e sua família

Nesta segunda-feira, 1, Fernanda Paes Leme (39) usou suas redes sociais para falar da emoção que sentiu ao assistir um dos shows da turnê europeia que Gilberto Gil (80) está fazendo com sua família.

A atriz publicou uma sequência de fotos, uma onde ela aparece com os olhos cheios de lágrimas ao lado do ídolo da música brasileira, um segundo onde ela e Gil conversam dando largos sorrisos e um último onde Fernanda está ao lado de seu irmão, Alexandre Paes Leme, que lhe acompanhou nesse momento especial.

Na legenda, Fernanda falou com carinho do momento, relatando como foi poder ver Gil e sua família tão de perto: "Gratidão demais! Não tem como colocar em palavras emoção tão grande, mas eu vou tentar. O #NosAGente é uma catarse. Algo que não se apaga da memória de quem presencia. Gilberto Gil é rei, é entidade, é força, é pai, avô, bisavô, amigo, é o Brasil pro mundo."

"Estar #ViajandoComOsGil e com meu irmão foi uma experiência extrema. Ver no palco pessoas que eu convivo desde que eram crianças, como o Francisco Gil e a Flor Gil, ambos arrasando, componto aquele espetáculo com talento e amor, é realmente indescritível. São 4 gerações de pura arte e cultura. Pessoas que acreditam e buscam o melhor do ser humano.", continuou ela.

Por fim, ela falou da grande emoção que sentiu: "Chorei e vi Gilberto Gil chorar. Lágrimas de felicidade. Ele por tudo que construiu, eu por ser testemunha disso. Obrigada a todos os "Gils" de sobrenome e de coração. Voltando pra casa com extrema satisfação e revivendo tudo em minha mente.".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Coisa linda!", disse um. "Deve ter sido muito incrível!", escreveu outro. "Lindezas", falou um terceiro.

Confira o post de Fernanda Paes Leme no qual ela fala com carinho da emoção que sentiu ao assistir o show de Gilberto Gil e sua família:

