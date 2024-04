Fernanda, do BBB 24, recorda início da maternidade: 'Não estava preparada'

Mãe de duas crianças, a ex-BBB Fernanda falou sobre as dificuldades que enfrentou aos 21 anos após dar à luz seu primeiro filho, Marcelo

Ex-participante do Big Brother Brasil 24, da Globo, a confeiteira Fernanda Bande falou abertamente a respeito de sua vida pessoal e as dificuldades da maternidade. Mãe de Marcelo, de 11 anos, e Laura, de 6, ela revelou que a chegada do primogênito foi desafiadora.

Em entrevista ao site Extra, Fernanda recordou o medo que sentiu após o nascimento do herdeiro mais velho. Na época, ela tinha apenas 21 anos de idade e precisou mudar de vida ao se tornar mãe solo.

"Não estava preparada para ser mãe. Tudo foi difícil, desde o começo em que me vi sozinha com um bebê recém-nascido sem saber o que fazer, o medo de fazer errado... isso gera uma insegurança muito forte. Você precisa de apoio, de acolhimento. Se você não escuta as palavras certas, você se sente cada vez pior com o julgamento alheio. A Fernanda hoje está em processo de aprendizagem. Atualmente, tenho pessoas que se importam comigo, que querem me ajudar", declarou Fernanda.

Dentro do confinamento, a ex-BBB comentou por diversas vezes que seu principal objetivo era melhorar a vida dos filhos e conseguir proporcionar um tratamento especial para Marcelo, diagnosticado com o transtorno do espectro autista (TEA). Agora, ela contou que está aprendendo a não precisar conviver sozinha com alguma angústia.

++ Quem é o namorado da ex-BBB Fernanda? Conheça o eleito da sister

"Estou buscando melhorar em todos os aspectos. Me vejo esperançosa e determinada, com vontade de ajustar as minhas falhas, até mesmo entender o quadro do Marcelo. Se tenho alguma angústia, não preciso conviver com ela. Eu preciso tratá-la", declarou Fernanda Bande.

Por fim, a confeiteira mencionou uma fala polêmica dita por ela dentro do reality show a respeito dos filhos. Na ocasião, em uma conversa com Pitel, Fernanda comentou sobre a exaustão da maternidade e gerou debates nas redes sociais.

"Essa fala foi muito clara de exaustão. Acredito que muitas mães já viveram a minha dor também. E aí essa expressão é muito figurativa, mostra o ápice do cansaço, do estresse. Nunca vai ser sobre botar seus filhos em risco e, sim, sobre 'não aguento mais essa situação'", relatou a ex-sister.

E completou: "Engraçado que as partes boas ninguém comenta. Logo depois dessa frase, falei 'aí você vê um sorrisinho de uma criança e quebra tudo, depois você recebe uma cartinha do seu filho com um desenho e você acha que é a coisa mais linda do mundo'. Tudo na vida sempre vai ter o momento do amor e também da dor".

Recentemente, em entrevista à Marie Claire, Fernanda revelou que seu filho tem sido alvo de ataques na web. "As pessoas estão desejando mal para ele… desejando mal para mim, chamando ele de 'doente', falando que eu mereço uma criança ‘doente’ e isso tá me doendo muito!", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Bande 🐺 (@nandabande)

Amigas? Alane fala sobre possível aproximação com Fernanda

Eliminada do Big Brother Brasil 24, Alane refletiu sobre sua trajetória no reality em sua entrevista no 'Bate-Papo BBB' na madrugada desta segunda-feira, 15. Durante o bate-papo, a bailarina relembrou a rivalidade declarada com Fernanda. No entanto, ela deixou claro que não tem intenção de levar as desavenças para fora do confinamento.

Enquanto conversava com Ed Gama e Thais Fersoza, Alane ficou surpresa ao descobrir a repercussão da confusão com Fernanda nas redes sociais. Inclusive, a bailarina descobriu que uma parte do público torcia pela aproximação das duas. Por isso, ela não descartou uma aproximação com a confeiteira fora da casa mais vigiada do Brasil. Confira!