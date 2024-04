Fernanda, do BBB 24, revela que filho tem sido alvo de ataques: 'Tá me doendo'

Fora do BBB 24, Fernanda chorou ao relatar que o filho, diagnosticado com transtorno do espectro autista, tem recebido ataques na web

Eliminada do BBB 24 há quase uma semana, Fernanda ainda está se acostumando com a nova vida após a repercussão de sua participação no reality show da Globo. Apesar de possuir um grande número de fãs, a ex-sister revelou os contras da grande exposição em rede nacional.

Desde o início do jogo, ela deixou claro que seu principal objetivo era proporcionar uma vida melhor para os filhos, Marcelo, de 11 anos, e Laura, de seis. Fora do confinamento, Fernanda já está conseguindo entregar tudo aquilo que desejava aos herdeiros, incluindo o tratamento especial ao primogênito, diagnosticado com o transtorno do espectro autista (TEA).

A confeiteira, no entanto, revelou que o filho tem sido alvo de ataques na web. Em entrevista à Marie Claire, a ex-sister explicou que seu irmão, responsável por cuidar de suas redes sociais, está evitando que ela tenha acesso a comentários maldosos em relação ao herdeiro.

"As pessoas estão desejando mal para ele… desejando mal para mim, chamando ele de ‘doente’, falando que eu mereço uma criança ‘doente’ e isso tá me doendo muito! Eu não estou entendendo o que é ser 'artista' e o que aconteceu, porque não fui lá pra ser isso, fui pela escolha de tentar ter uma vida melhor", declarou Fernanda, sem conseguir segurar o choro.

Ao ser questionada se valeu a pena ter entrado no BBB 24, ela respondeu: "Só posso te dizer agora que sim, por conta do que veio de bom. Então, assim, quem julgou uma fala errada minha ainda se tornou uma minoria cruel, mas ainda uma minoria do que ganhei, do que estou descobrindo, do que estou querendo", explicou.

Fernanda ainda reconheceu que teve inúmeras falas problemáticas durante sua passagem no confinamento, mas que isso não justifica os ataques em torno de sua vida pessoal. "Houve muitos destemperos, de verdade. Falta corrigir algumas coisas, falta ter mais consciência. Tenho meus momentos de ignorância, sim. Estou querendo buscar conhecimentos, sim. Eu mesma não conhecia nem sobre o transtorno do meu filho, sou uma mãe atípica, sem conhecimento das outras, sem saber. Quero apoio, quero que me ensinem, estou muito aberta pra isso […]", concluiu.

Fernanda acompanha o filho em tratamento

Na última terça-feira, 2, Fernanda usou as redes sociais para publicar um registro do momento em que acompanhava seu filho Marcelo em uma das suas sessões de tratamento. O pequeno de 11 anos de idade foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista (TEA) e recentemente ganhou o tratamento em uma clínica especializada no desenvolvimento psicomotor para pessoas com autismo.

No vídeo, a 15º eliminada do BBB 24 confessou que está muito feliz com o desenvolvimento de Marcelo nas sessões. "Foi muito emocionante, eu estou aqui ainda recolhendo tudo que escutei, tudo que foi falado", disse ela.

No dia 2 de abril é celebrado o dia mundial de conscientização do autismo. Por esse motivo, a ex-sister ressaltou que é "um dia muito importante" e afirma que "dedica todo o amor à causa". "Estou muito emocionada, de verdade, não estou sabendo lidar", completou. Confira!