Fernanda Campos revela outras traições de Neymar: 'Tentaram expor e não conseguiram'

Em entrevista à CARAS Brasil e Sportbuzz, blogueira relembrou a relação com Neymar

A influenciadora digital Fernanda Campos revelou que não foi a única a se relacionar com Neymar Jr. durante seu relacionamento com a noiva grávida, Bruna Biancardi. Em entrevista à CARAS Brasil e Sportbuzz, a blogueira afirmou que chegou a conversar com outras mulheres que também foram amantes do craque.

"Tiveram outras pessoas que eu fiquei sabendo que tiveram caso com ele, pouco tempo antes de mim, e ficaram bem chateadas. Elas tentaram expor ele e não conseguiram, então decidi dar voz para nós", declarou ela. "Quando meu Instagram abriu, algumas mulheres comentaram que estiveram com ele [Neymar] em Paris. "

Hoje, a blogueira está com sua página do Instagram suspensa há cerca de cinco dias, e afirma que, antes de ter o perfil bloqueado, havia recebido até comentários em suas publicações de outras mulheres que passaram pela mesma situação.

Leia também:Quem é Fernanda Campos? Blogueira foi amante de Neymar e expôs traição

"Eu não sou a única, todo mundo sabe. Eu queria que os comentários estivessem ativos, porque tem uma modelo verificada que não é brasileira que comentou que três semanas atrás ela tinha saído com o Neymar em Paris", afirmou, sem revelar nomes.

Agora, ela diz estar na torcida para conseguir reativar seu Instagram, que já contava com quase meio milhão de seguidores. "As redes me evitaram, não teve jeito. Já faz cinco dias que eu estou sem a minha página, sei que está tendo bastante coisa negativa em cima de mim. Dele também parece que teve bastante, mas provavelmente foi bastante coisa em cima de mim."

NEYMAR ASSUME TRAIÇÃO E PEDE DESCULPAS À NOIVA, BRUNA BIANCARDI

Na última quarta-feira, 21, o jogador de futebol assumiu a traição publicamente e escreveu uma carta aberta como um pedido de desculpas para a noiva, Bruna Biancardi, que está grávida do primeiro filho do casal. "Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos", disse Neymar na publicação compartilhada em seu Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

CONFIRA A ENTREVISTA DE FERNANDA CAMPOS À CARAS BRASIL E SPORTBUZZ