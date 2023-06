Fernanda Campos reage após Neymar assumir traição: "Estão me tirando de cena"

Em depoimento exclusivo, Fernanda Campos reage após Neymar assumir traição; veja

A influenciadora e coach Fernanda Campos se pronunciou nesta quarta-feira, 21, após Neymar Jr assumir publicamente que traiu Bruna Biancardi. Ela quebrou o silêncio e reagiu ao texto do craque que classificou a situação como um "erro".

Em uma mensagem enviada com exclusividade à CARAS, ela se pronunciou sobre o texto compartilhado pelo jogador do PSG em suas redes sociais e criticou a postura do craque. Ela insinuou que está sendo silenciada.

"As mulheres sempre foram criticadas e menosprezadas no nosso país, no momento estão me tirando de cena para poder me manter calada, assim como outras meninas "amantes" de Neymar não tiveram voz estão tentando fazer mesma coisa comigo. Acorda para ver o ídolo de vocês Brasil", declarou ela.

No texto, Neymar também se desculpa com Bruna Biancardi por deixar a namorada exposta após o escândalo e a revelação de detalhes do caso. Ele esclareceu que "precisa" da namorada e disse que ama a influenciadora.

"Bru. Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado", diz um dos trechos da mensagem.

Leia o post completo de Neymar Jr com o seu pedido de desculpas:

"Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade. Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas HOJE você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. SEMPRE NÓS. Te amo", finalizou.

Quem é Fernanda Campos?

Fernanda Campos é da cidade de Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais, mas hoje vive em São Paulo. Segundo o site Metrópoles, ela trabalha com a internet desde sua adolescência e hoje gerencia publicações em seu Instagram, que já acumula mais de 452 mil seguidores. O início dos rumores aconteceram após ela mandar prints de uma conversa com Neymar para a colunista Fabia Oliveira.

Em suas redes sociais, Fernanda divide com os seguidores dicas de moda, beleza e também apresenta seu curso, intitulado Método Mente Milionária. A blogueira acredita no poder da lei da atração e, em suas aulas, ensina como usar o poder da mente e outras ferramentas para atrair o que quiser para sua vida.