Felipe Neto critica Gusttavo Lima: "Atacado por se beneficiar de dinheiro público"

O youtuber Felipe Neto criticou a live de Gusttavo Lima, em que o cantor sertanejo afirma que vai "jogar a toalha"

Felipe Neto (34) usou as redes sociais nesta terça-feira, 31, para criticar Gusttavo Lima (32).

No Stories do Instagram, o youtuber falou sobre a live que o cantor sertanejo fez nesta última segunda-feira, 30, falando que está cansado de ser atacado após ser se envolver em uma polêmica causada devido aos valores dos seus shows em contratos com prefeituras.

Após a repercussão da live do famoso, Felipe Neto detonou o artista. "Sabe o que eu acho engraçado, estou há quatro anos sendo massacrado pela opinião pública, Anitta, Porchat, outros artistas. Fui acusado de pedofilia, corrupção de menores, polícia veio na minha casa a mando da família Bolsanaro", começou ele.

Sem citar o nome do sertanejo, ele continuou: "Aí um cantor sertanejo passa uma semana sendo atacado por se beneficiar de dinheiro público para fazer show e já faz live chorando falando falando que vai desistir", completou o youtuber.

Em seguida, Felipe escreveu outra mensagem no Stories sobre o desabafo do cantor. "Esses bolsonaristas não aguentariam meia hora se tivessem que enfrentar tudo que eu, Anitta, Porchat, Adnet, Luisa e tantos outros temos que enfrentar há quatro anos. E contra nós eles só usavam mentiras."

O desabafo do cantor

Gusttavo Lima fez um desabafo nas redes sociais após se envolver em uma polêmica por causa do valor dos seus shows em contratos com prefeituras.

"Diante de tudo isso que está acontecendo, muitas inverdades sobre meu nome, sobre minha carreira. Vocês sabem da minha índole, do meu caráter. Quando a gente mexe com honra e caráter, tem pessoas por trás, então queria que vocês tivessem mais cuidado", disse ele.

"Nunca me beneficiei sobre dinheiro público, empréstimo, ou algo do tipo. Minha vida foi sempre trabalhar. Em 2019, fiz quase 300 shows. Temos uma equipe gigantesca. Não compactuo com dinheiro público. Pago todos os meus impostos em dia. Sobre shows de prefeituras, acho que todos os artistas já fizeram ou fazem shows de prefeituras. É sobre valorizar nossa arte. Se o que a gente tem é nossa música, nossa voz, a gente ganha dinheiro com isso", acrescentou.

