Fátima Bernardes surge novinha em clique no início de sua carreira na TV Globo: "Não mudou nada!"

Fátima Bernardes surge novinha em registro do início da carreira e visual chama atenção dos seguidores; veja

Na manhã desta quinta-feira, 02, a apresentadora Fátima Bernardes (60) começou o dia nostálgica ao resgatar um registro inédito do início de sua carreira na TV Globo

Aproveitando o dia de TBT, a artista compartilhou um clique de 1986 em suas redes sociais, onde aparece novinha, na época em que iniciou o estágio na emissora.

"Faz tempo que não posto um #tbt, mas hoje achei essas duas fotos e me animei. Dois momentos: começo com a primeira foto pra divulgação do meu trabalho que fiz pouco depois de começar minha carreira na tv globo . E a segunda, de dois anos atrás, pra um ensaio fotográfico. Mais de trinta anos entre elas e eu continuo apaixonada pelo que faço", escreveu ela na legenda da publicação.

A foto retirada do fundo do baú chamou atenção dos fãs, principalmente pelo visual diferente da jornalista. “Seu cabelo na primeira foto que volume bonito!", disse uma admiradora. "Todo tempo linda. Autêntica e tudo de bom é nossa fatinha!!!”", elogiou outro. Já uma terceira ressaltou: "Parece que hoje está mais bonita ainda".

Vale lembrar que recentemente o deputado Túlio Gadêlha surpreendeu os seguidores ao surgir em seu perfil para defender a namorada, Fátima Bernardes.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE FÁTIMA BERNARDES:

DIA DE COMPRAS!

A apresentadoraFátima Bernardes deixou os seguidores impressionados ao ser flagrada fazendo compras em um shopping no Rio de Janeiro.

Com uma calça branca e uma blusinha laranja, a global foi clicada toda estilosa pelos corredores do local. Como não podia ser diferente, ela saiu do local carregada de sacolas e deu uma conferida nos pertences antes de ir para casa.