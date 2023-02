Gastou muito? Fátima Bernardes vai ao shopping e volta carregada de sacolas

Fátima Bernardes vai ao shopping com look estiloso e investe em mimos; veja fotos

A apresentadora Fátima Bernardes deixou os seguidores impressionados nesta terça-feira (28) ao ser flagrada fazendo compras em um shopping no Rio de Janeiro. Ela foi clicada toda estilosa pelos corredores do local.

Com uma calça branca e uma blusinha laranja, a global também usava um sapato de salto e uma bolsinha estilosa. Ela saiu do local carregada de sacolas e deu uma conferida nos pertences antes de ir para casa.

Nas redes sociais, Fátima Bernardes contou recentemente vai assumir a apresentação do The Voice Kids. Assim, ela vai acumular função dupla, já que também apresenta a versão adulta do programa.

“Eu não sei como vai ser isso minha gente! De casa já era uma emoção muito grande. Este processo é muito legal também, o fato de você, antes do programa ir ao ar, já fazer as entrevistas. Eu assistia aos ensaios, e é muito impressionante ver pessoas que no ensaio são uma e na hora do palco crescem, ou diminuem”, disse ela.

Veja:

DESMENTIU BOATOS

O deputado Túlio Gadêlha surpreendeu os seguidores ao surgir em seu perfil para defender a namorada, Fátima Bernardes. Ele negou que ela tenha ignorado o cantor Mumuzinho de propósito durante sua participação no último final de semana no Altas Horas.

Nesta terça-feira (28), ele se explicou publicamente e negou qualquer mal-estar. "Hoje encontrei meu amigo Randolfe Rodrigues no aeroporto e ele me contou que tinha assistido essa cena no Altas Horas no sábado. Eu não lembrava, Por coincidência, encontrei aqui nas redes. Eu só queria dizer que eu e a Fátima amamos o Mumuzinho", salientou.