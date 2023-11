Fátima Bernardes posa agarradinha com o namorado após quebrar o pé: "Meu enfermeiro"

Nas redes sociais, a apresentadora Fátima Bernardes mostrou o pé imobilizado e deu detalhes sobre como o acidente aconteceu

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha completaram seis anos de namoro nesta quinta-feira, 2, mas a comemoração terá que ser em casa, já que a apresentadora está de repouso após quebrar o pé durante uma aula de dança.

No feed do Instagram, a jornalista postou um clique agarradinha com o amado e mostrou o pé imobilizado. "Nossa comemoração dos 6 anos, promete. Em casa e com o pé quebrado pra cima. Tudo ótimo pra quem já comemorou com o braço na tipoia. O que vale é que meu enfermeiro chegou e estamos juntos", contou na legenda da publicação.

Nos comentários do post, Túlio falou sobre o ocorrido. "Aprontando quando eu tava fora. Foi fazer uns giros dançando, quebrou um ossinho do pé", revelou o deputado federal.

Os fãs da apresentadora também deixaram mensagens desejando uma boa recuperação. "Melhoras, Fátima e muita luz para esse casal lindo", disse uma seguidora. "Melhoras, Fátima!! Boa recuperação!", desejou outra. "Parceria é isso, cuidar um do outro. Vai se recuperar logo, logo. Deus é contigo", falou uma terceira.

Depois, nos Stories, Fátima postou uma nova foto do pé imobilizado e deu detalhes sobre como o acidente aconteceu. "Foi só uma pirueta mal feita na aula de dança", afirmou ela, garantindo que em breve estará recuperada. "Logo, logo, estarei 100%."

Homenagem para o namorado

Mais cedo, Fátima encantou os seguidores com uma homenagem romântica para comemorar 6 anos de namoro com Túlio Gadêlha. Acompanhado de um vídeo repleto de fotos de momentos especiais do casal ao som de "Quero te Encontrar", canção de Claudinho & Buchecha, a apresentadora se declarou.

"Seis anos. Seja em qualquer cenário, no campo, na praia, na minha cidade, na dele, naquela que escolhemos conhecer, o que a gente quer mesmo é se encontrar. Tem sido assim. Feliz nosso dia, amor. Que a gente continue valorizando cada minuto", escreveu ela. O deputado federal deixou um comentário fofo. "Como o tempo passa rápido! Feliz seis anos, amor!". Veja a publicação!