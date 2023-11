Fátima Bernardes faz homenagem romântica para Túlio Gadêlha: 'Valorizando cada minuto"

Fátima Bernardes comemora 6 anos de namoro com Túlio Gadêlha nesta quinta-feira, 2

Nesta quinta-feira, 2, Fátima Bernardes encantou os seguidores com uma homenagem romântica para comemorar 6 anos de namoro com Túlio Gadêlha. Acompanhado de um vídeo repleto de fotos de momentos especiais do casal ao som de "Quero te Encontrar", canção de Claudinho & Buchecha, a apresentadora escreveu no post:

"Seis anos. Seja em qualquer cenário, no campo, na praia, na minha cidade, na dele, naquela que escolhemos conhecer, o que a gente quer mesmo é se encontrar. Tem sido assim. Feliz nosso dia, amor. Que a gente continue valorizando cada minuto", se declarou na legenda.

O deputado federal deixou um comentário fofo em seguida: "Como o tempo passa rápido! Feliz seis anos, amor!".

Os fãs da apresentadora encheram o post de elogios ao casal: “É muito lindo acompanhar o amor de vocês. Parabéns ao casal, venham mais 6 e mais 6 e mais 6”, desejou uma, “6 anos de muito amor! Parece que foi ontem que saíram as fotos de vocês no shopping que fizeram a gente ter um surto enorme”, lembrou uma outra fã, “Viva o Amor, Viva o casal”, comentou uma terceira.

Fátima Bernardes entrega como os filhos conheceram o namorado

A apresentadora Fátima Bernardes surpreendeu ao relembrar a história de quando apresentou seu namorado, o político Túlio Gadêlha, para os filhos trigêmeos, Vinicius, Laura e Beatriz. Em participação no programa Alma de Cozinheira, de Paolla Carosella, no GNT, ela contou que o primeiro encontro dos filhos com seu novo namorado aconteceu sem planejamento.

“Quando eu contei, falei: 'olha, eu não queria que vocês levassem ninguém para a casa de praia nesse fim de semana, porque eu vou levar uma pessoa que eu estou conhecendo'. Aí a minha filha falou: 'graças a Deus!'. Acho que elas imaginaram: 'vai sair do meu pé'. E ficou: Quando que vai apresentar? Fui me apresentar na dança e ele foi ver. Ele tinha dito que não vinha e foi de surpresa. Ou seja, a apresentação foi assim: 'Pega a sacola, entra no carro'. Quando viu já estava todo mundo dentro do carro e foi embora para casa. Foi tudo muito assim... E eu que sou virginiana, que planeja tudo, não tive como planejar nada. E fui dando conta como pude”, disse.