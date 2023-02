Fátima Bernardes comemora data especial na vida do namorado

"Dia de renovar esperanças", escreveu Fátima Bernardes ao acompanhar o namorado, Tulio Gadelha, em evento

Fátima Bernardes (60) acompanhou seu namorado, o político, Túlio Gadêlha (35), que foi reeleito deputado federal por Pernambuco, na cerimônia de posse, nesta quarta-feira, 1, em Brasília.

Feliz, a nova apresentadora do The Voice Brasil compartilhou uma série de fotos ao lado do companheiro e da família no Instagram."Dia de renovar esperanças", escreveu Fátima.

"Eu, sua família e amigos estamos na torcida pra que você continue com os olhos brilhando e o coração batendo forte pra desempenhar a missão que escolheu", escreveu a apresentadora.

O look acabou gerando confusão entre os seus seguidores, que pensaram que a apresentadora estava se casando. Nos comentários, só elogios para o casal. "Lindos demais", disse um. "Parece que vocês se casaram no civil", disse outro. "Pensei que era o casamento", brincou outro.

Fatima Bernardes voltou para a vida Fit

Esses dias, Fátima Bernardes usou as redes sociais para compartilhar sua tentativa de voltar a praticar a dança após três anos longe da atividade física. Fátima expôs a realidade e foi bem sincera ao mostrar para os seguidores que não deu conta do retorno e precisou parar a aula.

No primeiro stories, ela escreveu: “Quando você tenta fazer uma aula de dança depois de três meses parada…”. Na sequência, a apresentadora do The Voice Brasil mostrou o resultado da aula em um clique toda suada e com os fios de cabelo bagunçados: “Fica exausta e termina a aula sentada, só assistindo. Mas vocês já sabem, não sou de desistir, semana que vem tem mais.”.

A apresentadora também começou a fazer yoga esses tempos. “Adoro desafios. Hj fiz uma aula de ioga com tecido. Foi muito difícil pra mim. Pensei em desistir. Mas o acolhimento da professora e o olhar de “você consegue” de quem estava ao meu lado me fizeram terminar a aula”, contou ela.