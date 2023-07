Famosos reagem ao término de Vitória Strada e Marcella Rica: 'Sejam felizes'

Amigos famosos deixam mensagens no post sobre a separação de Marcella Rica e Vitória Strada

As atrizes Vitória Strada e Marcella Rica anunciaram o fim do noivado nesta quarta-feira, 5, por meio de um post nas redes sociais. Ela deixaram claro que a separação aconteceu em comum acordo e que seguem com a amizade. Então, vários amigos famosos fizeram questão de apoiar o ex-casal neste momento delicado.

Nos comentários do post delas, as celebridades deixaram mensagens para as duas. Juliana Paes disse: “Muito amor por vocês e pra vocês!”. Pérola Faria comentou: “Amor é um sentimento que é para sempre. Que as pessoas saibam respeitá-las como vocês se respeitam”. Fernanda Paes Leme escreveu: “Lindas! Sejam muito felizes”.

Fernanda Gentil escreveu: “Muito amor, mas não deixo de ficar triste”. Talita Younann comentou: “Sejam felizes sempre. Eu amo vocês duas!”. E, Bruna Griphao comentou: “Muito amor por vocês. Sejam felizes sempre”.

No post, Vitória e Marcella revelaram que decidiram anunciar a separação publicamente em respeito ao carinho que sempre receberam. "Esse é um post sobre amor. Um amor lindo que nos uniu, nos libertou, nos fortaleceu e nos fez imensamente feliz. Um amor que despertou nas pessoas que nos rodeiam - incluindo uma grande maioria que não conhecemos pessoalmente - uma onda gigante de afeto, escuta e respeito. E é por esse respeito, que é recíproco da nossa parte, que estamos aqui agora. Decidimos em comum acordo continuar cuidando desse amor lindo que temos, de uma outra forma, e por isso terminamos", afirmaram.

Logo depois, elas afirmaram que a amizade continua. "Mas seguimos sendo amigas. Por isso não se surpreendam caso sejamos vistas juntas em lugares onde estão amigos que temos em comum, que são muitos. Estamos aqui nos recompondo intimamente e queremos pedir respeito a esse momento difícil e a nossa privacidade. Mas precisávamos vir aqui para esse comunicado, afinal dividimos com vocês momentos tão lindos e importantes que vivemos como um casal e que jamais esqueceremos", finalizaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ⠀Vitória Strada (@vitoriastrada_)

Vitória Strada e Marcella Rica estavam juntas há quatro anos

Em março deste ano, Vitória Strada e Marcella Rica comemoraram os quatro anos de relacionamento com mensagens especiais nas redes sociais. "4 anos compartilhando as dores e as delícias da vida com a dona das covinhas mais lindas desse mundo. 4 anos de parceria, de escuta, de amor, de amizade, de aprendizado, que venham mais. Que venha uma vida toda desse amor que transborda uma vida só", se declarou Vitória ao legendar o post.

Ao publicar sequência de registros ao lado da amada, Marcella se derreteu: "4 anos de amor. “vi você crescer, fiz você crescer, vi cê me fazer crescer também pra além de mim...” Obrigada por cada segundo. Te amo, meu amor. Muito! Ontem, hoje e sempre", disse a loira.