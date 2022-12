Famosos lamentam a morte de Pelé, o eterno 'Rei do Futebol'

Pelé morreu aos 82 anos, nesta quinta-feira, 29, vítima de um câncer de cólon

Morreu, aos 82 anos, nesta quinta-feira, 29, o craque e eterno ‘Rei do Futebol’, Pelé (1940-2022). O astro do mundo esportivo estava internado no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, desde o final de novembro de 2022, para se tratar de um câncer, que acabou se agravando e causando a falência múltipla de seus órgãos.

Edson Arantes do Nascimento, ficou conhecido no universo esportivo como o maior jogador da história do futebol de sua época. Pelé, foi eleito o "Atleta do Século", sendo o único a conquistar três Copas do Mundo da FIFA: 1958, 1962 e 1970.

Veja a repercussão da morte de Pelé nas redes sociais:

Uma das primeiras a lamentar a partida do craque, foi Kely Nascimento (55), a filha de Pelé. "Tudo que nos somos é graças a você. Te amamos infinitamente, descance em paz", escreveu ela na legenda publicação ao anunciar a morte do pai.

Foto: Reprodução/ Instagram

ADEUS AO REI 👑



Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé, nos deixou hoje. O eterno camisa 10 foi e sempre será, um dos maiores ídolos do futebol mundial, uma inspiração para todas as gerações.



Estará para sempre em nossos corações! ♥️ pic.twitter.com/H1MkrLTvGK — Canal Zico 10 (@canalzico10) December 29, 2022