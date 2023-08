Fafá de Belém fica devastada e anuncia perda próxima: "Perdi meu menino"

Fafá de Belém fica devastada com notícia e publica despedida nas redes sociais; veja

A cantora Fafá de Belém emocionou os fãs nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 25, ao anunciar a morte do produtor audiovisual Leo Platô. Ele é muito conhecido no meio artístico e amigo da cantora paraense.

Em um relato comovente, ela mandou uma mensagem e disse que esta "devastada" após perder o profissional que classificou como "meu menino". A artista já trabalho com o rapaz em projetos anteriores.

"Perdi meu menino… O meu menino acabou de partir! Eu estou devastada, não consigo acreditar que você se foi. 28 anos! Meu parceirinho, companheiro, meu filho mais novo, meu menino luz", declarou ela muito emocionada.

Mariana Belém, filha de Fafá deBelém, também prestou uma homenagem para o produtor. "Não pode ser. Como vou trabalhar sem as baboseiras que a gente inventava? Quem vai vir correndo com a câmera fazer registros lindos? Quem vai dançar carimbó comigo? Não, Leo. Não. Serei pra sempre sua Guará. Te amo pra sempre. Vá em paz, que Nazinha te guie e te cuide. Estamos sem um pedaço nosso aqui, mas com você eternamente no coração. Te amo", declarou ela.

A morte de Léo Platô foi confirmada pelo perfil oficial do produtor nas redes sociais. "Leonardo Augusto Barbosa Fonseca morreu às 21h em Belém do Pará por uma parada cardiorrespiratória", diz a mensagem que não deu maiores detalhes.

