Fabiula Nascimento relembra clique grávida ao lado dos filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Em dia de TBT, a atriz Fabiula Nascimento recordou uma foto ao lado de Titi e Bless

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 18h22

Fabiula Nascimento(43) aproveitou o tradicional TBT para relembrar um clique muito especial.

Nesta quinta-feira, 7, a atriz compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto de quando estava grávida dos gêmeos, Raul e Roque (2 meses), fruto de seu relacionamento com Emílio Dantas (39).

Nas imagens, a artista aparece recebendo carinho de Titi (8) e Bless (7), filhos de Giovanna Ewbank (35) e Bruno Gagliasso (39).

"#tbt de Fotos lindas da @_mariatoscano com meus pequenos na barriga e os primos #TitiBless no gramadão da minha cuma @gioewbank e do cumpa @brunogagliasso", escreveu Fabiula na legenda da publicação.

O post encantou os fãs. "Ah que amor", disse uma seguidora. "Meu Deus do céu, que coisa mais linda", comentou outra. "Que amor. Que Deus abençoe sua família", disse uma fã. "Que fotos perfeitas. Tô apaixonada", confessou uma admiradora.

2 meses dos gêmeos

Fabiula e Emílio prepararam uma festinha para comemorar os dois meses de vida dos filhos gêmeos, Raul e Roque. "Nosso bonde dos 2 meses! Amando esse negócio de bolin de mêsversarin! Raul e Mamãe, Roque e Papai", escreveu a mamãe coruja.

Confira: