Fabíola Gadelha encanta ao mostrar novo vídeo com a filha recém-nascida

Fabíola Gadelha se diverte ao ninar a filha em vídeo no quartinho da bebê

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 18h59

A apresentadora Fabíola Gadelha explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar um novo vídeo com sua filha caçula, Yarin. A estrela surgiu com a bebê no colo em um momento no quarto dela.

No vídeo, ela brincou com um meme e a maternidade real ao aparecer ninando a criança. “Quando acaba o repertório para fazer a Yarin dormir”, disse na legenda. Além disso, Fabíola apareceu com a filha no colo nos stories do Instagram.

Yarin é fruto do casamento de Fabíola Gadelha com Bruno Amaral. A bebê nasceu no dia 18 de abril e foi muito celebrada nas redes sociais."Nossa Yarin chegou!!! A felicidade toma conta da família Gadelha Amaral! A princesa nasceu às 12h11, com 3375 kg, medindo 50 cm, super saudável! Muito obrigada por todo carinho e apoio que recebi de vocês! #Deusnocomando #Yarinchegou", disse a mamãe coruja nas redes sociais.

A apresentadora também é mãe de Adrian e Adriel.

Confira o vídeo de Fabíola Gadelha com a filha: