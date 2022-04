Nasce filha de Fabíola Gadelha e Bruno Amaral: "Yarin chegou"

A jornalista Fabíola Gadelha anunciou o nascimento de sua primeira filha com Bruno Amaral

CARAS Digital Publicado em 18/04/2022, às 17h28

Yarin, a primeira filha de Fabíola Gadelha e Bruno Amaral, nasceu nesta segunda-feira, 18.

No Instagram, a jornalista compartilhou algumas após o parto da herdeira, e falou sobre a felicidade de ter a menina em seus braços.

"Nossa Yarin chegou!!! A felicidade toma conta da família Gadelha Amaral! A princesa nasceu às 12h11, com 3375 kg, medindo 50 cm, super saudável! Muito obrigada por todo carinho e apoio que recebi de vocês! #Deusnocomando #Yarinchegou", escreveu ela na legenda.

Os seguidores parabenizaram o casal nos comentários. "Parabéns, muita saúde para vocês", disse uma internauta. "Bem-vinda, princesa. Que Deus abençoe vocês", falou outra. "Parabéns, e que Deus abençoe grandemente a vida dessa princesinha", desejou uma fã.

Vale lembrar que Fábiola anunciou a terceira gravidez em setembro do ano passado. Na ocasião, a jornalista publicou uma foto ao lado do marido e dos dois filhos, Adrian e Adriel, fruto de seu primeiro casamento. "Grávidos e impactados para uma nova história que Deus nos confiou! Esta nave anuncia sua chegada, vem aí a explosão de amor do nosso ninho! Agora que dividi essa alegria com vocês, quero palpites! É arraiozinho ou arraiazinha?", disse ela na ocasião.

Confira as fotos da primeira filha de Fabiola e Bruno Amaral: