Fábio Jr exibe foto inédita com o filho caçula: 'Cara do papai'

Fábio Jr encanta ao celebrar o aniversário do filho caçula, Záion, com post especial: 'Que você seja sempre feliz'

O cantor Fábio Jr fez uma homenagem especial para o seu filho caçula, Záion, fruto do relacionamento com Mari Alexandre. Nesta terça-feira, 21, o garoto completou 14 anos de vida e o papai coruja celebrou o momento especial ao exibir uma foto inédita dos dois juntos.

Na imagem, eles apareceram sorrindo durante uma conversa na casa do cantor. Na legenda, ele se declarou para o filho. "Hoje é aniversário do meu Zapsss! Te amo MUITÃO, filho! Que você seja sempre feliz. Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te oriente sempre. Seu Papsss", escreveu.

Nos comentários, os fãs falaram sobre a semelhança de pai e filho. "A cara do papai", disse um seguidor. "Mas os filhos dele são tudo cara dele. Ele não faz filho, faz xerox", brincou outro. "O DNA do Fábio é forte. Os filhos são todos a cara do pai", declarou mais um.

Fábio Jr também é pai de Cleo, do relacionamento com Gloria Pires, e de Tainá, Krizia e Fiuk, frutos da relação com Cristina Kartalian.

Fábio Jr mostra fotos com a esposa

O cantor Fábio Jr (69) esbanjou romantismo ao celebrar o Valentine's Day, que é o dia dos namorados de alguns países, ao lado da esposa, Fernanda Pascucci (45). Os dois apareceram trocando beijos e carinhos direto de uma praia paradisíaca. Nas fotos, o artista e a amada apareceram com looks de verão em um lindo dia de sol.

“Feliz Valentine's pro meu amor! Te amo muitão!”, disse ele na legenda. Fábio Jr e Fernanda Pascucci levam uma vida a dois longe dos holofotes. Discretos, eles costumam fazer raras aparições juntas em público. Em 2021, eles completaram 10 anos de união.