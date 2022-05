Fábio Jr mostra fotos raras com a esposa, Fernanda Pascucci

Fábio Jr abre álbum de fotos com a esposa do Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Portugal

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 14h58

O cantor Fábio Jr (68) agitou as redes sociais ao mostrar novas fotos com sua esposa, Fernanda Pascucci. Os dois apareceram juntinhos durante uma viagem para visitar o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal.

O artista abriu o álbum de fotos do casal para celebrar o dia de Nossa Senhora de Fátima nesta sexta-feira, 13. “Passando praagradecer as orações, todas as mensagens e tanto carinho com a gente! Estamos 'zerados'! Obrigado”, disse ele na legenda.

Fábio Jr e Fernanda Pascucci levam uma vida a dois longe dos holofotes. Discretos, eles costumam fazer raras aparições juntas em público. Em 2021, eles completaram 10 anos de união.

Veja as fotos do casal: