Fabiana Karla responde internauta que a criticou após bronzeado de fita: ''Não pedi''

Atriz e humorista Fabiana Karla rebate críticas após compartilhar vídeo nas redes sociais fazendo bronzeamento com fita

A atriz Fabiana Karla usou as redes sociais para dar uma resposta bem direta após ser alvo de críticas em seu perfil no Instagram por ter feito um bronzeamento artificial.

No domingo, 30, ela mostrou que renovou o bronzeado de um jeito diferente, com fita adesiva, ao postar um vídeo na web mostrando os detalhes do procedimento para adquirir a tão desejada marquinha de biquíni. Foi quando recebeu comentários maldosos e decidiu rebater os ataques.

"Puts, essa marquinha é muito carona, desculpa só minha opinião!", disparou a seguidora nos comentários. Fabiana fez questão de responder. "Que eu não pedi, né? Guarde pra você".

Quantos filhos Fabiana Karla tem? Atriz é uma mãezona!

A atriz Fabiana Karla é uma mãezona! Ela tem três filhos: Beatriz, de 25 anos, Laura, de 24 anos, e Samuel, de 23 anos. Recentemente, um dos filhos dela, Samuel, apareceu no programa Encontro, da Globo, e emocionou a mãe coruja. Isso despertou a curiosidade dos fãs para saber mais sobre a família dela. Conheça aqui os três filhos de Fabiana Karla:

A atriz Fabiana Karla teve os seus três quando morava em Recife com a sua família. Quando decidiu ir trabalhar no Rio de Janeiro, ela deixou os herdeiros no nordeste com sua família e se aventurou no sudeste. Anos depois, ela conseguiu se estabilizar e levou os filhos para morarem com ela no Rio de Janeiro. “Quando comecei a trabalhar no Rio, logo no início eles vieram comigo. Mas percebi que a convivência familiar fazia falta. Então, voltaram para Recife. Não foi fácil, mas queria garantir o bem-estar e a alegria deles. Agora, estão maiores e quiseram vir para cá”, disse ela durante uma ida à Ilha de CARAS em 2014 com seus filhos.