Além de Fabiana Karla: Confira famosas que já aderiram ao bronzeado com fita adesiva

Fabiana Karla chamou a atenção da web ao compartilhar como renovou seu bronzeado no último domingo, 30

Fabiana Karla (47) chamou a atenção da web no último domingo, 30, ao compartilhar como renovou seu bronzeado. Ela vestiu um biquíni feito de fita adesiva para fazer uma sessão de bronzeamento artificial a jato com a ajuda de uma profissional. A atriz, porém, não foi a única celebridade que utilizou a técnica para garantir o bronzeamento. Confira as famosas que já aderiram ao bronzeado com fita adesiva além de Fabiana Karla.

A ex-BBBGabi Martins (26) já mostrou ser fã do bronzeado com fita adesiva em posts nas redes sociais. Com sessões de bronzeamento artificial em uma clínica de estética, ela mostrou o resultado pelo Instagram e, em uma de suas publicações, garantiu: “Fica perfeito. Olha isso”.

Jojo Todynho (26) também utilizou a técnica para garantir o bronzeamento. Com o look feito de fita adesiva , ela já mostrou na web que é adepta da técnica ao publicar fotos renovando o bronzeado em uma clínica de estética. “Já ativou sua marquinha?”, escreveu em um dos posts.

Andressa Urach (35) é outra famosa que aderiu ao bronzeado com fita adesiva. A modelo surgiu mais de uma vez vestida com um biquíni do material em fotos compartilhados em suas redes sociais. “A mãe tá on e com marquinha de bronzeamento”, compartilhou na legenda de uma de suas publicações com o look durante sessão de bronzeamento artifical.

