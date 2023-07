Existe tratamento para doença genética do filho de Zé Vaqueiro? Entenda

Zé Vaqueiro anunciou o nascimento e internação de Arthur, seu filho caçula, nesta quarta-feira, 26

Zé Vaqueiro revelou nesta quarta-feira, 26, que seu filho caçula, Arthur, precisou ser internado na UTI após nascer com uma malformação congênita em decorrência da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Bastante rara, a doença genética tem tratamento, porém, não tem cura.

A doença que acometeu o filho de Zé Vaqueiro acontece quando existem 3 cromossomos do grupo 13 no indivíduo, e pode desencadear a síndrome de Patau, uma malformação genética no sistema nervoso. A síndrome é mais comum no sexo feminino, e pode ser identificada no pré-natal.

A síndrome não tem cura e, para ter uma melhor qualidade de vida, o paciente precisará ter acompanhamento e tratamento médico multidisciplinar por toda a vida. O tratamento visa aliviar os sintomas, no entanto, a maior parte dos pacientes não passa dos 10 anos de vida.

Segundo informações da rede D'or São Luiz de hospitais, os sintomas podem incluir atraso mental, má-formação nas orelhas, pés e olhos; microcefalia, mãos com dedos a mais, tamanho reduzido do queixo, problemas no coração e doenças renais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Zé Vaqueiro anunciou a condição do filho, fruto do relacionamento com Ingra Soares, e cancelou suas apresentações seguintes. Os dois também são pais de Daniel, de 3 anos, e Nicole, de 13 anos.

CONFIRA NA ÍNTEGRA O COMUNICADO DE ZÉ VAQUEIRO:

“Na tarde de segunda-feira, 24, nasceu Arthur, filho caçula de Ingra Soares e Zé Vaqueiro, que já são pais de Daniel, de 3 anos, e Nicole, de 13. A mãe passa bem e já recebeu alta hospitalar. O bebê encontra-se na UTI devido a uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Diante desta situação delicada, informamos o cancelamento dos shows do artista até a data de 17 de agosto. Neste momento, a família necessita estar unida, cercada de amor e serenidade. Contamos com a compreensão de todos e pedimos que se juntem a nós em orações pelo bem-estar do pequeno Arthur e por toda a família, que agradece antecipadamente o apoio.”