Ex-tenista Flávio Saretta conta sobre o início do namoro com Suzana Alves: 'Estava muito mal'

Ex-tenista Flávio Saretta emociona ao contar sobre o apoio da esposa, Suzana Alves, em sua luta contra a depressão

O ex-tenista Flavio Saretta relembrou o início do namoro com Suzana Alves, a ex-Tiazinha. Os dois se conheceram em 2008 e ele contou que passava por um momento desafiador em sua vida. O atleta sofreu com a depressão e teve o apoio da amada.

“Ela me tirou do fundo do poço. Me conheceu quando eu estava muito mal, completamente pirado, depressivo”, disse ao podcast Denílson Show.

Então, ele lembrou que eles se conheceram em um show e pediu a ajuda de uma amiga para aproximarem. Eles trocaram e-mails e marcaram um encontro. “Ficávamos duas horas conversando. Marcamos de sair para jantar. Ela sofreu muito na vida dela também. Foi a mulher mais conhecida da época dela, e ela largou tudo no auge, porque entrou em depressão tambem. As nossas histórias de sofrimento eram muito parecidas, o lado de ter perdido muita grana que ela conquistou... A gente foi se identificando. A gente chorava e sorria juntocom as nossas histórias”, contou.

Ele ainda relembrou um gesto carinhoso dela que o conquistou. "Todas as vezes que eu sai para jantar com ela, a deixava no apartamento, e ele falava: 'quando você chegar em casa, me avisa'. E aquilo, para mim que estava completamente fragilidade pelo esporte, pela lesão, pelos amigos... Tirando a minha família, ninguém me demonstrava um carinho... Eu ia embora para casa várias vezes emocionado. Eu não tinha nem beijado ela ainda, e a menina já tinha um carinho por mim...", afirmou.

Por fim, o ex-atleta falou sobre a fé que ela o apresentou. "Eu descobri ali um amor de Deus que eu nunca tinha vido na minha vida. Ela me levou para as células (reunião de pequenos grupos religiosos) na casa dela. Aí começo a receber uma onda de carinhos, de amigos de Suzana. (...) Aquilo me transformou. Suzana era uma mulher que me tratava como nenhuma mulher tinha me tratado na vida. Ela me tirou da depressão, me reconstruiu e me convidou para ir para sua igreja", comentou.

Hoje em dia, os dois são pais de um menino, Benjamin, de 3 anos, e estão casados desde 2010.