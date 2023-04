Atualidades / APÓS BBB 23

Ex-Rouge Karin Hils revela se quer reencontrar Aline Wirley: 'Falou de mim'

Karin Hils e Aline Wirley integraram a banda Rouge; a atriz do SBT contou que deseja ver a vice-campeã do BBB 23 e chorou com o resultado do programa

Arthur Pazin e Marcela Almeida Publicado em 29/04/2023, às 15h39

Karin Hils chorou ao ver que Aline Wirley não venceu o BBB 23 - Foto: Francisco Cepeda/SBT