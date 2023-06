Ex-repórter do Mais Você revela chamado espiritual e drama pessoal: "Não tinha coragem"

Em entrevista à CARAS, Felipe Suhre abriu o coração e falou sobre sua saída do Mais Você após receber chamado espiritual

O jornalista Felipe Suhre, conhecido por seu trabalho como repórter do programa Mais Você, da TV Globo, revelou que viver anos sem falar sobre sua sexualidade foi um dos grandes problemas que enfrentou. Em entrevista à CARAS Brasil, ele detalhou como conseguiu lidar com esse drama pessoal, o qual não tinha "não tinha coragem" de expor publicamente.

“[A Sexualidade] foi uma questão que mexeu diretamente com algumas barreiras construídas ao longo da minha vida. Porque quando a gente não aceita quem a gente é, a gente nega uma parte da gente, exclui essa parte e não expressa nem pra gente. Eu não tinha coragem de assumir para mim, imagina para os meus amigos, família e trabalho? Era como se eu vivesse pela metade, eu nunca estava inteiro nas relações que eu tinha ", contou.

Longe da televisão, Felipe tem se denominado como mentor de comunicação. Ele acaba de lançar o livro Verdade - Um Lugar para todos , o qual fala sobre seu processo de autoconhecimento e como fazer as pazes consigo mesmo foi algo significativo em sua vida.

"Tinha uma cortina de fumaça entre a gente [a família], sabe? Onde eu não me deixava ser visto de verdade. Isso é muito doído para um ser humano, é muito além de mim. É algo muito sofrido, traz consequências para a nossa alma. Viver pela metade é um deserviço com você mesmo ", destacou.

Muito querido pelo público do Mais Você e com uma carreira consolidada na comunicação, Felipe decidiu partir atrás de um novo propósito em 2019. Apesar de ter uma vida estável e financeiramente confortável, ele afirma que estava vivendo infeliz e precisava se encontrar de verdade.

"Esse livro é o projeto mais corajoso da minha vida, onde eu não só compartilho essa minha bagagem do meu processo de transformação, mas também convido as pessoas a refletirem sobre as verdades que elas vivem ou deixam de viver. O pano de fundo do meu livro é quando eu falo pela primeira vez sobre minha orientação sexual, por isso que eu digo que é o projeto mais corajoso ", declarou ele, que fez cursos de desenvolvimento espiritual, emocional e terapias alternativas.

"Eu trago essa minha verdade para discutir e para as pessoas refletirem sobre outras verdades que elas deixam de viver na vida delas. É um livro muito profundo, muito potente, é um livro que eu nunca imaginei que eu teria coragem de escrever ", completou.

CARINHO POR ANA MARIA BRAGA

Depois de anos trabalhando no Mais Você, Felipe não tem dúvidas que Ana Maria Braga é uma de suas maiores influenciadoras. O jornalista afirmou que a apresentadora, que já superou três tratamentos de câncer, é exemplo de força e fé.

"A Ana é uma grande referência na minha vida, em todos os sentidos. Ela realmente é uma pessoa cheia de fé, cheia de força. Digo que ela foi minha maior escola que podia ter tido, não só de comunicação, mas em relação a vários outros aspectos, como de autenticidade, de sonhar, de ter fé, de força. Ela me inspira demais", afirmou.

Felipe ainda revelou que recebeu uma mensagem muito especial de Ana Maria no momento em que decidiu deixar a equipe do programa. Na época, ainda sem previsão de como iria ser sua nova vida, o abraço carinhoso da colega de trabalho foi um verdadeiro incentivo.

"Quando eu pedi demissão, para viver meu chamado, em um momento só meu e dela, foi tão lindo. Ela me abençoou e disse que era visível que eu tinha recebido um chamado da vida . Então ter essa benção dela foi algo muito poderoso naquele momento, porque eu estava dando aquele passo no escuro e assumindo o risco de largar uma carreira estável. Foi fundamental", lembrou.

Anos após ter atendido seu chamado espiritual e compreendido seu propósito, agora Felipe tem trabalhado fazendo palestras e cursos voltado para pessoas que pretendem se libertar de amarras e barreiras emocionais. "Me sinto feliz de ver muita gente despertando para esses processos de transformação. Não conheci ninguém que se arrependeu de ter entrado nessa busca, mas pelo contrário, é um caminho sem volta, porque a vida se transforma em níveis muito profundos", disse.