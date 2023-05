Ex-repórter da Globo explica decisão de abandonar a TV

Ex-repórter do programa Mais Você, da Globo, Felipe Suhre revela mudança radical de carreira após pedir demissão da TV

O ex-repórter da Globo Felipe Suhre leva uma vida bem diferente de quando trabalhava no programa Mais Você, de Ana Maria Braga. Ele pediu demissão da emissora de TV em 2019 e mergulhou de cabeça no mundo do desenvolvimento espiritual, emocional e terapias alternativas. Ele se tornou palestrante, escritor e dá cursos de autoconhecimento.

Agora, ele contou mais sobre a decisão de abandonar a TV. “[O problema] não era com a Globo ou com a televisão, era comigo. Com a vida que eu estava levando, com as minhas escolhas. Aí fui buscar o autoconhecimento, entender por que eu não estava feliz, minha vida estava sem graça, cinza, um vazio existencial. Quando comecei esse processo, fiz várias imersões, vários retiros para me trabalhar, buscar as minhas respostas. Comecei a entender depois de um ano e meio, dois. Senti que esse era meu caminho, que minha missão era ajudar pessoas a se desbloquearem, se libertarem, viverem mais felizes, se realizarem”, disse ele no site Notícias da TV.

Há pouco tempo, Felipe Suhre relembrou quando pediu demissão da Globo. Ele compartilhou uma foto antiga com Ana Maria Braga e falou sobre o momento da despedida. "No #tbt de hoje, quero resgatar esse, que foi o dia que eu encerrei um ciclo lindíssimo na minha vida. Foram mais de 10 anos como repórter na Globo. Como a própria Ana Maria falou nessa nossa linda conversa de despedida: “é visível que vc recebeu um chamado da vida e tá tão feliz com ele”. Exatamente isso: foi um chamado da minha alma que me fez seguir outro caminho e pedir demissão. Hoje eu tenho certeza que eu tava sendo preparado pra essa missão ao longo desses anos todos na TV. Essa pessoa linda carinhosamente deitada no meu ombro é uma das maiores escolas de comunicação que alguém pode ter. Ana Maria, minha grande mestra", disse ele.

E completou: "Ao lado dela, não aprendi só sobre criar intimidade com a câmera e conexão com as pessoas através dela. Foi muito além. A cada entrevista que eu conduzia, aprendi sobre gente, sobre a alma humana e como me conectar de verdade com quem tava ali na minha frente. E muito dessa bagagem toda, hoje eu ensino aos meus alunos e alunas. Além disso, os meus últimos 5 anos mergulhados no autoconhecimento e na espiritualidade, me fizerem entender toda teia emocional que tem por baixo dos bloqueios de comunicação. E assim surgiu o meu método, o Fluxo. Desse dia tão especial pra cá, lá se vão mais de 3 anos. Eu sabia que tinha muita gente pra ajudar aqui do lado de fora com a minha missão - que é fazer o ser humano perceber o tamanho do seu potencial e expressar isso através da sua comunicação, dando voz ao seu propósito - mas confesso que não imaginava que seria tão lindo e grandioso viver tudo isso".