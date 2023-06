Coragem de ex-repórter do 'Mais Você' emociona o público: "Dava para sentir"

Coragem de ex-repórter do programa de Ana Maria Braga gerou comoção; veja

A participação do repórter Felipe Suhre no Mais Você exibido nesta sexta-feira, 2, está gerando grande repercussão nas redes sociais. Isso porque ele emocionou o público ao ter uma atitude corajosa ao vivo.

Lançando um livro, ele revelou pela primeira vez em público detalhes sobre sua sexualidade. Após a participação, ele mandou um recado carinhoso para Ana Maria Braga. "Como escrevi pra você na dedicatória do meu livro: nunca vou conseguir traduzir em palavras o tamanho da gratidão que tenho por você e pela nossa história. Você é luz na minha vida", declarou ele após o momento ao vivo.

Assim que o momento foi ao ar, ele foi muito elogiado. "Foi lindo! Divertido, leve e de verdade. Dava para sentir a emoção de vocês daqui", comentou um. "Foi um dos melhores programas que já vi. Muito emocionante. Você mereceu o programa todo para você", escreveu outro. "Que lindo e profundo, um momento de Luz e conexão! Que linda missão!", disparou outro.

Ao vivo, Felipe Suhre revelou que é homossexual e detalhou a batalha que enfrentou pela autoaceitação . Ele teve medo de ser rejeitado pelos pais. "Quando comecei a me libertar dos meu bloqueios, percebi que tinha umas verdades que nunca tinha falado. É o passo mais corajoso que estou dando na vida. Pela primeira vez falo mais abertamente da minha orientação sexual, que foi a grande dor da minha vida, conseguir me aceitar", declarou. Ele é ex-repórter do programa.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mentor de comunicação (@felipesuhre)

CARINHO

A apresentadora Ana Maria Braga ficou comovida ao receber a visita de Felipe Suhre no programa Mais Você, da Globo. Ele trabalhou na atração durante 9 anos e deixou a TV há alguns anos para se dedicar a projetos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Nesta sexta-feira, 2, os dois se reencontraram no estúdio do programa e trocaram um selinho ao vivo.

Emocionada, Braga adorou rever o amigo. "É alguém muito especial.Ele já fez parte da minha equipe, mas abriu as asas e se lançou em uma nova carreira, e eu tenho o maior orgulho e alegria em recebê-lo aqui hoje. Eu não o vejo há muito tempo. Ixi, maria...", disse ela, que ficou com a voz embargada.