Ex-noiva de Luan Santana rebate ataques após cantor reatar com Jade Magalhães

Izabela Cunha quebrou o silêncio e revelou que tem recebido ataques após Luan Santana reatar com Jade Magalhães: 'Empatia'

A influenciadora digital Izabela Cunha, ex-noiva do cantor Luan Santana, usou as redes sociais para se pronunciar publicamente a respeito dos ataques que tem recebido desde que o artista anunciou a reconciliação de seu relacionamento com Jade Magalhães. Na noite da última quarta-feira, 28, ela publicou um breve desabafo sobre o assunto, que se tornou o mais comentado da internet.

Luan e Izabela assumiram publicamente a relação em 2021, ano seguinte do término de seu namoro com Jade Magalhães. O romance, no entanto, não foi para frente e os dois terminaram oficialmente em 2023, sem explicar o motivo.

Em seu Instagram oficial, a influenciadora deixou claro que sempre respeitou a história de Luan Santana e Jade Magalhães. "Não queria comentar, mas senti que devo. Sempre fiquei em silêncio, mas pela última vez quero apenas dizer que fui criada com amor e muita educação, então, para mim, não é normal ataques de ódio gratuito", iniciou.

"Hoje venho aqui pedir o melhor de vocês que lerem essa mensagem. Transmitam amor, luz e paz. O mundo precisa disso. Acredito que o respeito é a base de tudo na vida e respeito todos! Respeito o Luan, que convivi por quase 3 anos e tivemos muitos momentos felizes. Respeitava a história que ele tinha vivido com a Jade e jamais incitei ou quis rivalidade entre duas mulheres do bem, e continuo respeitando e desejando que sejam felizes, que eu seja feliz e que vocês sejam felizes", continuou.

Por fim, Izabela Cunha pediu para que o público fosse empático com todos os envolvidos na situação. "Talvez, um dia a internet possa voltar a ser um ambiente mais saudável em que todo mundo só espalhe amor para o outro. Empatia eu sempre tive de sobra e que vocês pratiquem isso também. Deus ilumine todos vocês", concluiu a ex do cantor.

Vale lembrar que Luan Santana anunciou aos fãs publicamente na última quarta-feira, 28, que retomou sua relação com Jade Magalhães. Após rumores de que os dois teriam se reconciliado, o artista confirmou a informação ao publicar um registro ao lado da amada durante uma viagem para o México.

Luan e Jade se conheceram em 2008 e passaram 12 anos juntos. Em 2020, quando já estavam noivos, os dois terminaram a relação e seguiram separados por quatro anos.

Por que Luan Santana e Jade Magalhães terminaram noivado?

Na manhã terça-feira, 27, Luan Santana e Jade Magalhães confirmaram a reconciliação do namoro, após serem flagrados de mãos dadas em um aeroporto em São Paulo. Os dois estavam curtindo uma viagem romântica e já levantavam suspeitas. No entanto, muitos admiradores se perguntam por que o casal terminou o noivado anteriormente. Entenda os motivos por trás da separação:

A história de amor de Luan Santana e Jade Magalhães:

Depois de se encontrarem pela primeira vez no camarim após um show em 2008, Luan Santana se apaixonou por Jade Magalhães. No entanto, o casal só assumiu o relacionamento ao público no ano seguinte. Um ano e meio depois de engatarem o namoro, o cantor decidiu colocar um ponto final na relação pela primeira vez.

Na época, o sertanejo conversou com a CARAS Brasil e contou que o término se deu por sua rotina agitada: "Tenho uma vida cheia de compromissos e a distância foi esfriando a relação aos poucos. Minha rotina vai me ajudar a superar o fim. Foco no trabalho", Luan abriu o coração sobre a primeira separação com a morena. Confira!