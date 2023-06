Izabela Cunha reflete após término de noivado com Luan Santana: “Amizade sincera”

Ex-noiva de Luan Santana, Izabela Cunha abre o coração com os seguidores após término de noivado

Afastada das redes sociais por um período, a ex-noiva de Luan Santana, Izabela Cunha retornou a web e abriu o coração com os seguidores na última terça-feira, 20. Isso porque a modelo refletiu sobre a importância de ter amigos leais durante os momentos difíceis da vida, depois do falecimento da avó, dona Ilma, e do término de seu relacionamento com o astro sertanejo.

"Esses dias fiquei muito com meus amigos e estava falando para eles do quanto eles são importantes na minha vida e o quanto é uma amizade sincera, de pessoas que gostam da gente simplesmente por gostar, que gostam da nossa companhia, são sinceros, verdadeiros, nunca vão falar mal de você pelas costas", começou ela.

"Tenho amigos amigos tão leais a mim e eu sou tão grata, ontem estava lendo um texto sobre amizade e quero postar aqui também. Quem tem amigo, tem tudo. Se você tem amigos de verdade, pode ficar tranquilíssimo, você nunca estará sozinho", declarou.

O término da influenciadora com Luan Santana veio à tona em Maio deste ano e foi confirmado pela assessoria de imprensa do cantor. Luan e Izabela estavam juntos há cerca de dois anos, sendo que ficaram noivos há quase um ano. Até o momento, o ex-casal não se manifestou sobre os motivos da decisão do fim do relacionamento.

VEJA O STORY DE IZABELA CUNHA:

Ex-noiva de Luan Santana renova o visual após separação

Há pouco tempo atrás, Izabela Cunha passou no salão de beleza para renovar o visual para a nova fase de sua vida, após o término com Luan Santana. Na ocasião, ela contou que fez uma tonalização na cor dos fios e hidratou. “Nada como um cabelinho hidratado, tonalizado, renova a vida. Olha como está hoje”, disse ela nos stories do Instagram.

Por enquanto, Izabela não se pronunciou publicamente sobre a separação de Luan Santana. Antes do fim do romance, inclusive, eles foram alvos de rumores de que iriam se casar em Poços de Caldas, mas tudo não passou de boatos. “Falaram que eu ia casar na minha cidade [Poços de Caldas]. Infelizmente nem eu fui convidada para o meu casamento. Não estava sabendo de nada”, disse ela na época.