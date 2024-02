Ex-noiva de Luan Santana quebra o silêncio sobre reconciliação com Jade Magalhães

Izabela Cunha, ex-noiva de Luan Santana, aparece nas redes sociais e quebra o silêncio sobre a reconciliação entre o cantor e Jade Magalhães

A influenciadora digital Izabela Cunha, ex-noiva de Luan Santana, quebrou o silêncio sobre a reconciliação do cantor com sua outra ex-noiva, Jade Magalhães. Os dois reataram o namoro recentemente e tem dado o que falar nas redes sociais.

Após Luan compartilhar uma declaração para sua namorada em suas redes sociais nesta quarta-feira, 28, vários internautas deixaram comentários sobre o novo relacionamento do artista na última publicação de Izabela em seu Instagram. Irritada, a influenciadora pediu para que eles parassem com as mensagens.

"Parem com guerra nos comentários. #Paz por favor", escreveu Iza, que terminou com o artista em maio de 2023. Até então, ela ainda não deu sua opinião sobre Luan ter reatado com Jade após o término de seu noivado.

Izabela Cunha assumiu seu relacionamento com o artista em novembro de 2021, quase um ano após seu término com Jade. O noivado aconteceu em julho de 2022, mas chegou ao fim no ano seguinte, sem explicar o motivo do término.

Já Luan Santana e Jade Magalhães se conheceram em 2008, no camarim de um show do sertanejo. Meses depois deste encontro, eles se reencontraram e deram início ao romance. O relacionamento deles começou em 2008 e chegou ao fim em 2020, quando já estavam noivos.

Luan Santana fala sobre reconciliação com Jade

Ainda nesta quarta-feira, 28, Luan Santana confirmou sua reconciliação com Jade Magalhães nas redes sociais. Em suas redes sociais, o cantor mostrou a foto ao lado da amada e falou sobre os encontros e desencontros da vida deles. E ele ainda celebrou a chance de construir sua vida amorosa ao lado dela.

"Eu disse que a legenda seria só uma frase. Que ninguém precisava saber demais de nós, dessa vez…que o que a gente sente é nosso, e bastava ser “publicado” ao pé do ouvido. Mas eu acho que o mundo precisa da nossa história. As pessoas precisam daquilo que a gente inspira. Eu te conheci dançando, eu te namorei caminhando, te imaginei de noiva, voando. Mas eu te perdi, caindo. Foi f*da ver ela indo", disse ele.

E completou: "Ela também se desmontou. Mas foi juntando as peças do quebra-cabeça da vida, e se construiu de novo. Focou nas amizades, focou no trabalho, cresceu, se encontrou, se valorizou, se deu poder, se iluminou e aí sim, a luz agora era só dela. Ela sabia o queria e eu também. Ela sempre soube o que queria. E eu também. Porque sempre foi ela…Ela e sua calma, sua força, sua bondade, sua doçura. Sempre foi ela, sempre será ela, porque eu sou melhor com ela, e ela é mais completa comigo. Ga, eu te amo. que bom que ficou tudo bem".