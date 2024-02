Tatá Werneck diz que deixará de seguir Luan Santana e motivo surpreende

Após Luan Santana confirmar que reatou com Jade Magalhães, Tatá Werneck fez declaração inesperada e divertiu web com motivo

Após rumores e evidência de que Luan Santana viajou com a ex-noiva Jade Magalhães nas férias, o artista confirmou que eles estão juntos por meio de uma publicação no Instagram nesta quarta-feira, 28. Tatá Werneck foi uma das famosas que se manifestaram após o artista se declarar para a amada.

Nos comentários da postagem, Tatá deu um "ultimato" no sertanejo. "Agora marca esse casamento senão mesmo amando vocês, vou ter que parar de seguir. Já comprei um vestido que não cabe mais. Sejam felizes e tenham netos", comentou.

Além de Tatá, outros artistas celebraram o retorno do casal. "Muito feliz por vocês! Quando tem que ser, não importa as voltas que o mundo dá… simplesmente é", disse a atriz Marina Ruy Barbosa. "Eu tinha certeza! (risos) Amo vocês", comentou a cantora Maiara. "Ah, chorei. Eu amo vocês juntos. Que Deus abençoe vocês demais", declarou a influenciadora Graciele Lacerda.

"Vocês querem me matar do coração! Que Deus abençoe!", desejou a atriz Camila Queiroz. "Gente que lindos!!!!! Todo amor nessa nova etapa da história de vocês!!! Lembro direitinho quando gravamos o clipe Te Esperando - foram três dias intensos de filmagem numa cidade do interior. E a Jade acompanhou todos eles com muito carinho e cuidado com todos! Fico mto feliz de ver essa história ganhar outro capítulo!!", compartilhou a atriz Giovanna Lancellotti.

Luan e Jade estavam separados desde 2020. Eles ficaram 12 anos juntos e chegaram a noivar. No ano seguinte ao término, o cantor começou a namorar com Izabela Cunha, com quem rompeu em maio de 2023.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)

Flagra no aeroporto

Nesta semana, o cantor Luan Santana atraiu todos os olhares ao desembarcar em um aeroporto de São Paulo junto com Jade Magalhães. Os dois estão em clima de reconciliação e acabam de voltar de uma viagem juntos para o México.

No aeroporto, eles foram fotografados pelos paparazzi enquanto circulavam de mãos dadas e sorridentes, sem esconder a parceria entre eles.

Os rumores de reconciliação entre os dois começaram há alguns dias, quando os fãs perceberam a semelhança nas fotos deles durante uma viagem. Eles compartilharam imagens no mesmo quarto de hotel, praia e até jantares românticos. Porém, ainda não tinham posado juntos. O flagra no aeroporto foi a primeira vez que eles apareceram juntos desde o início dos comentários.