Ex-namorado de Glória Maria publica desabafo comovente: "Não consegui me despedir"

Um ano após se assumir gay, ex-namorado de Glória Maria publica desabafo se despedindo da global; veja

O ator e empresário Bernardo Langlott publicou uma homenagem para Glória Maria nas redes sociais. Os dois viveram um romance curto em 2009, mas muito marcante na vida do rapaz.

Na noite desta quinta-feira, 2, ele fez um relato curto lembrando o momento em que os dois se conheceram em um baile de Carnaval.

"Hoje foi um dia muito difícil, Glória Maria foi uma das grandes paixões da minha vida! Nos conhecemos no Copacabana Palace em uma noite mágica! Glória me ensinou o que era amor, são lembranças que aqueceram para sempre minha memória e coração!", disse ele.

Ao final, o rapaz contou que não vai se despedir pessoalmente da apresentadora. "Infelizmente não consegui me despedir, como é difícil isso, como é difícil a vida, que dor!! Minhas sinceras condolências as pequenas Maria, Laura e toda família! Só por hoje me deixem chorar", disse.

Em 2022, Bernardo Langlott deu entrevistas revelando sua homossexualidade. “Na época eu estava me descobrindo, tentando descobrir o que eu sentia. A Glória é uma mulher extremamente inteligente, extremamente envolvente, tem um papo incrível, além de ser muito bonita”, declarou na época.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bernardo Langlott 📺 (@bernardolanglott)

MOTIVO DA MORTE

Glória Maria estava internada após o aparecimento de novos tumores no cérebro."Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente. Inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias", informou a TV Globo.