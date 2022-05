Ex-namorada de Rafael Miguel comenta a prisão do pai

Após a prisão do homem acusado de assassinar o ator Rafael Miguel, Isabela Tibcherani se pronunciou nas redes sociais: 'Mistura de sentimentos'

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 19h39

A jovem Isabela Tibcherani, que é a ex-namorada do ator Rafael Miguel, comentou sobre a prisão do pai, Paulo Cupertino, que é acusado de ter assassinado o ator e os pais dele há três anos. Nas redes sociais, ela compartilhou uma mensagem após a notícia da prisão do pai ser veiculada na imprensa.

“Fui informada do ocorrido. Não consigo falar muito respeito agora, mas quero agradecer a todas as mensagens e todo apoio. É uma mistura muito grande de sentimentos e agora preciso de espaço”, disse ela.

Isabela e Rafael Miguel eram namorados na época do crime, em junho de 2019. O ator tinha apenas 22 anos e era conhecido por ter interpretado o personagem Paçoca na novela Chiquititas, do SBT, e também atuou nas novelas Pé Na Jaca e Cama de Gato, da Globo.

Prisão de Paulo Cupertino

Segundo o portal G1, policiais da 6ª Seccional fizeram a prisão de Paulo Cupertino nesta segunda-feira, 16, e o encaminharam para o 98º Distrito Policial, no Jardim Miriam, Zona Sul de São Paulo. Depois o preso foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), para realizar o exame de corpo de delito e depois foi para a Divisão de Capturas, no prédio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Centro da capital paulista, onde ficará à disposição da Justiça.