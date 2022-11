Ex-marido de Jojo Todynho se manifesta sobre affair com ex-Fazenda: ''A lista tá grande''

Após separação de Jojo Todynho, militar Lucas Souza fala de solteirice e desmente romance com a ex-Fazenda Liziane Gutierrez depois de flagra

Após flagra, o militar Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho (25), usou as redes sociais para comentar sobre o affair com a modelo Liziane Gutierrez.

Os dois foram vistos em clima de romance na noite de terça-feira, 01, em uma balada no Rio de Janeiro, de mãos dadas e abraçados.

Na manhã desta quarta-feira, 02, nos Stories de seu Instagram, Lucas se pronunciou após a repercussão das imagens e negou que tenha ficado com a ex-Fazenda. Ele disse que estavam lá apenas como amigos e que, no momento dos registros, pegou na mão dela para tirá-la da muvuca.

O ex-marido de Jojo ainda destacou que agora está solteiro e que sua lista está grande. "Deixa eu falar um negócio para vocês: eu tô solteiro, né? Eu santinho levei um pé na bunda. Então f*da-se", começou falando.

Em seguida, o oficial do exército disse que as páginas de fofoca vão ter trabalho se quiserem acompanhar a lista de mulheres com as quais está ficando: "Se for para notificar qual mulher que eu tô ficando, vocês vão ter trabalho, porque é muita mulher. A lista tá grande."

"Agora, eu estou solteiro, então eu faço da minha vida o que eu quiser, eu fico com quem eu quiser e se for para notificar vocês vão ter trabalho", disse. "Me deem um tempo. Eu não aguento mais polêmica. Só quero paz", disparou ainda.

Lucas citou Liziane sem falar o nome dela e justificou: "Ela é minha amiga. Eu conversei com ela, a gente já tava conversando pelo Instagram. Conversei com ela, não tem nada. A gente tava junto lá, em determinado momento eu peguei na mão dela para sair da muvuca do povo, porque o pessoal tava muito em cima. Foi só isso".

Se contradizendo após dizer que a lista de mulheres que fica é grande, o militar falou: "Eu não estou ficando com ninguém. Não estou ficando com ninguém sério e não fiquei com ela também."

Apesar de ter negado o affair, o perfil de fofocas Gossip do Dia também postou um vídeo dos dois em clima de romance e na sequência parecendo ter uma DR. Na manhã desta quarta-feira, 02, tanto Lucas quanto Liziane, alimentaram os boatos de envolvimento, já que postaram fotos de paisagens bem parecidas, mas acabaram apagando na sequência.

Lucas Souza nega affair com Liziane Gutierrez:

