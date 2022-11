Jojo Todynho curte noitada após fim do casamento e ironiza: ''Olha eu chorando''

Cantora Jojo Todynho se diverte em balada no Rio de Janeiro após ver o ex-marido, Lucas Souza, com outra mulher

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 09h37

A cantora Jojo Todynho (25) está curtindo a fase solteira após o fim de seu casamento com o militar Lucas Souza e surgiu em balada no Rio na terça-feira, 01!

Depois de anunciar, pela segunda vez, a separação, a funkeira aproveitou a noitada em uma balada no Rio de Janeiro ao lado de um amigo. Nos Stories de seu Instagram, a campeã da décima segunda edição do reality A Fazenda apareceu se divertindo e dançando muito.

"A cara da Jojo de quem estava chorando. Voltou com tudo", escreveu um amigo de Jojo, que publicou vídeo dela cantando na balada.

Na sequência, a cantora surgiu rebolando muito ao som de funk e disparou, em tom de ironia: "Olha eu chorando."

Lucas Souza foi quem confirmou o término no último sábado, 29. "Eu e Jojo não estamos mais juntos. A gente decidiu colocar um ponto final na relação essa semana. Acredito que dessa vez não tem mais volta. A nossa relação foi boa até determinado momento, mas acabou", declarou ele.

Confira Jojo Todynho na balada:

Jojo Todynho flagra o ex em balada com outra e se manifesta na web

Após divórcio, Jojo Todynho usou as redes sociais para se pronunciar após ver uma polêmica com seu nome nas redes sociais. Nos Stories de seu Instagram, a funkeira surgiu visivelmente irritada depois do colunista Leo Dias, do Metrópoles, ter noticiado que ela flagrou o ex-marido, Lucas Souza, com uma mulher na boate Vitrinni Lounge na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O caso teria acontecido no dia em que os dois anunciaram oficialmente a separação. De acordo com o colunista, Jojo teria ficado chocada e teve uma crise de choro. Jojo se manifestou e explicou o que aconteceu, mas momentos depois, apagou os vídeos de sua rede social. “O Lucas tentou arrumar tumulto comigo na Vitrine e os seguranças tiraram ele. Ele estava do outro lado do camarote e eu estava de cá. A menina parecia que ia para o show de Barretos, ela estava de bota, beijava o Lucas, olhava para mim como se ela tivesse ganhado prêmio. Amor, isso pra mim não é prêmio nenhum, porque de tantas p*cas que eu já sentei, eu fazia um avião para ir para os Estados Unidos. Eu não vou ficar chorando por causa de homem”, começou falando.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!