Ex-marido de Jojo Todynho muda o visual após treta com a cantora: ''Podia fazer nada''

Militar Lucas Souza radicaliza visual em meio à treta com a ex-mulher, Jojo Todynho, por suposta traição

Em meio à polêmica com a ex-mulher, Jojo Todynho (26), o militar Lucas Souza decidiu radicalizar seu visual neste sábado, 11.

Se preparando para curtir o Carnaval, Lucas platinou os cabelos em um salão no Rio de Janeiro e mostrou o resultado da transformação. "Eu nunca podia fazer nada", disse o ex-militar, em relação ao seu trabalho no quartel, ao legendar a postagem nos stories de seu Instagram.

Nesta sexta-feira, 10, Jojo e Lucas trocaram farpas na web. Tudo começou quando Lucas Souza foi ao podcast da Metropolitana e afirmou que Jojo havia traído ele com mensagens para um dos seguranças de Gabriel Monteiro, ex-deputado carioca.

A cantora ficou sabendo da história e detonou Lucas em uma live, dizendo que ele estava usando anabolizantes durante o casamento e tinha um temperamento irritado por conta da substância. Ainda disse que o "prenderia por falar tanta mentira" sobre a suposta traição.

Jojo rebateu o ex-marido. "Lucas, tudo e qualquer coisa que eu falei sobre você, tenho como provar. Não vim blefar na internet. Você é safado, pilantra, '171', descarado, mentiroso. Você está achando, porque não sei em que mundo você vive, que tu está bonito na foto. Você está feio na foto, mentindo na cara de pau. Pode colocar como ameaça, vem pro Rio de Janeiro, que eu vou te dar um pau de madeira, eu vou te meter a porrada", disse ela.

Confira a mudança de visual de Lucas Souza, ex de Jojo Todynho:

Jojo Todynho expõe motivos para fim do casamento

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, fez revelações que deixaram a cantora irritada. Ele falou qual foi um dos motivos do término de seu casamento.

Segundo ele, ainda no início do relacionamento, Jojo teria mandado uma mensagem "acalorada", para um Policial Militar. "Fui tirar satisfação com ela, tivemos uma discussão. Ela não se explicou, afinal, não tinha o que falar", disse o militar. "Isso foi uma situação mal resolvida dentro do relacionamento. Eu fiquei muito chateado, mexeu comigo e me trouxe insegurança", explicou.

Jojo disse que Lucas era muito ciumento e expôs situações durante o casamento. "Eu estava tentando engravidar, era o meu sonho ser mãe, preparei tudo para esse momento, já que eu estava casada. Pedi pro Lucas fazer um espermograma, e no exame indicou que ele não estava produzindo. Conversamos sobre o assunto, e ele disse que se tivéssemos um filho, seria apenas para me agradar, porque ele estava focado em ficar com o corpo definido".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!