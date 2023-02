Lucas Souza acusa Jojo Todynho de ser "preconceituosa" e "falar mal de todo mundo"

A briga entre o ex-casal Jojo Todynho e Lucas Souza ficou mais acirrada do que nunca e os dois trocaram farpas

A briga entre Jojo Todynho e Lucas Souza, que inclusive já foram casados, está mais feia do que nunca. Os dois têm trocado acusações íntimas.

Tudo começou quando Lucas Souza foi ao podcast da Metropolitana e afirmou que Jojo havia traído ele com mensagens para um dos seguranças de Gabriel Monteiro, ex-deputado carioca.

A cantora ficou sabendo da história e detonou Lucas em uma live, dizendo que ele estava usando anabolizantes durante o casamento e tinha um temperamento irritado por conta da substância. Ainda disse que o "prenderia por falar tanta mentira" sobre a suposta traição.

Após essa "troca de elogios", Lucas voltou a falar sobre Jojo para a coluna do Leo Dias: “Ela [Jojo] é a maior bolsonarista e preconceituosa que tem. Parece até mentira, né? Uma pessoa preta, gorda e que veio de uma periferia e sofreu tanto preconceito ser tão arrogante e desumilde”, iniciou Lucas.

“Quem vive com você sabe. É uma bolsonarista que odeia e fala mal de todos os artistas. Você odeia muita gente”, disse o ex-militar.

Lucas Souza começou falando de Jojo no podcast

A briga dos dois recomeçou quando Lucas contou um suposto caso de Jojo. “Teve uma situação no início, logo quando a gente tinha casado. Ela mandou uma mensagem pra um cara, uma mensagem acalorada e esse cara era militar da PM e ele mandou um print no grupo do pessoal da PM”, iniciou ele.

“A pessoa que estava no grupo, mandou pra mim no Instagram em modo temporário e eu não sei como que eu vi isso. Ai, vi isso e fui tirar satisfações com ela. A gente teve um atrito ali e isso foi uma situação mal resolvida que teve dentro do relacionamento”, contou.