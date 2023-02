Jojo Todynho expõe motivos para o fim de seu casamento: "Me xingou na minha casa"

Ex-marido de Jojo Todynho entregou uma suposta traição da cantora; ela rebateu a acusação

Lucas Souza (21), ex-marido de Jojo Todynho (25) fez revelações que deixaram a cantora irritada. Ele falou qual foi um dos motivos do término de seu casamento.

Segundo ele, ainda no início do relacionamento, Jojo teria mandado uma mensagem "acalorada", para um Policial Militar.

"Fui tirar satisfação com ela, tivemos uma discussão. Ela não se explicou, afinal, não tinha o que falar", disse o militar.

"Isso foi uma situação mal resolvida dentro do relacionamento. Eu fiquei muito chateado, mexeu comigo e me trouxe insegurança", explicou.

A fala viralizou nas redes sociais, e chegou até Jordana, que comentou o assunto, e deu a sua versão dos fatos.

Jojo explicou o começo de toda sua história com Lucas, desde o momento em que se conheceram, sobre o casamento e o divórcio.

Segundo a cantora, Lucas era muito ciumento e durante a lua de mel, teria agredido um garçom por ciúmes.

"Eu estava tentando engravidar, era o meu sonho ser mãe, preparei tudo para esse momento, já que eu estava casada. Pedi pro Lucas fazer um espermograma, e no exame indicou que ele não estava produzindo. Conversamos sobre o assunto, e ele disse que se tivéssemos um filho, seria apenas para me agradar, porque ele estava focado em ficar com o corpo definido".

Também contou que Lucas começou a fazer uso de anabolizantes e ignorava as recomendações médicas, e ao decorrer do uso, começou a ficar agressivo e temperamental.

"Durante o Prêmio Multishow, tinha um tapete vermelho onde só as celebridades passavam. Ele ficou sabendo que não entraria por lá comigo, e começou a me tratar com grosseria. Tive crise de ansiedade e precisei ir embora de tão mal", relembrou.

Jojo Todynho revela quantos quilos perdeu no processo de emagrecimento: "Muito difícil"

Jojo Todynho desabafou sobre como anda o seu processo de emagrecimento. Ela começou a intensificar os exercícios físicos e cuidar de sua alimentação há pouco tempo e já está vendo resultado na balança.

Em uma aparição nas redes sociais, a artista contou que já perdeu 22 quilos – indo dos 159 quilos para os 137 quilos -, mas confessou que não é fácil seguir na linha.

“Estou sofrendo bastante, mas sem desanimar. É muito difícil. Minha grande evolução tem sido ir malhar na força do ódio. Com ódio eu vou, sem ódio eu vou, faça sol ou faça chuva, eu estou indo. Porque eu preciso, e eu entendi que só eu posso fazer isso por mim. Não tem mais o que fazer, não tem ninguém pra fazer a não ser eu“, afirmou ela.