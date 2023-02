Em meio às brigas, Jojo Todynho conta detalhes da vida sexual com Lucas Souza

Cantora Jojo Todynho fez live para desmentir ex-marido Lucas Souza e acabou revelando intimidades

A cantora Jojo Todynho abriu uma live para rebater os comentários de Lucas Souza, seu ex-marido, no Instagram e em um podcast da Metropolitana. No entanto, a conversa desandou e ela acabou falando da vida sexual dos dois.

Para ela, além de outros conflitos, havia uma incompatibilidade na cama. “Eu falei: ‘Me enforca’. E ele: ‘Você é princesa’. Eu gosto das coisas enérgicas, entendeu? Eu sou essa pessoa, eu sou Jojo. Sou safada mesmo. Para homem meu, eu boto lingerie, faço graça, danço, eu sou isso aqui. Minha avó sempre me ensinou: dama na rua, p*ta na cama", disse ela.

Sem hesitar, ela afirmou que gosta de algo mais 'selvagem' "Eu sou isso, safadona. Gosto das coisas quentes, não vem de miséria para mim não que o negócio é frenético”, declarou.

Apesar dos diversos conflitos, ele viajou com a família para repensar o casamento e votou arrependido. Jojo, então, leu uma mensagem dele arrependido e querendo reatar. “Me fez refletir muita coisa, o quanto isso aqui não é mais para mim, quero fazer tudo diferente do que estou fazendo com o nosso relacionamento. Eu chegando aí converso contigo, [vou] te pedir perdão das coisas que eu fiz e mudar. Mudar mesmo. Eu vou fazer o certo, me perdi no caminho e acabei vacilando com você em tantas coisas. Deus abriu meus olhos”, disse Jojo lendo a suposta mensagem de Lucas.

O lado de Lucas Souza

O ex-militar afirmou que a cantora trocou mensagens com vários policiais durante o casamento, sendo infiel com ele. Ele também afirmou que a Jojo colocava pessoas que ela já tinha ficado dentro da casa dos dois e Lucas não tinha voz ativa na relação.