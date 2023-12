Ex-marido ataca Ana Hickmann em áudio vazado: "Obstinada em me destruir"

Ex-marido ataca Ana Hickmann em áudio exibido por programa de televisão; empresário ainda afirmou que ela devia "contratar um pistoleiro"

Ex-marido de Ana Hickmann, o empresário Alexandre Correa desabafou nesta quarta-feira, 13, e revelou que acredita que a apresentadora quer destruí-lo. Em áudios reveladores, ele faz graves acusações contra a ex-esposa.

"Esse é meu celular novo, porque o número antigo tentaram fazer portabilidade e eu não conseguia carregar com crédito, muito estranho. Por conta dessa tentativa, travou a linha e eu tive que pegar um número novo", declarou ele em um áudio enviado ao colunista Leo Dias e exibido pelo Fofocalizando.

No áudio, ele também diz que Ana Hickmann está "chutando cachorro morto" e que ela não está medindo esforços para destruir sua reputação.

"Ela está obstinada em me destruir, em parte ela já conseguiu, de maneira irreversível, ela não cansa. Hoje, de novo, ela veio com essa história que sofre abuso. Então, assim ela quer colocar o mundo contra mim (…) Talvez ela deva contratar um pistoleiro e mandar me matar porque seria mais rápido o serviço. Seria mais rápido. Ela está obstinada em me destruir", afirmou.

Ouça abaixo os áudios:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Ana Hickmann faz novo desabafo sobre a vida após a separação

A apresentadora Ana Hickmann fez um desabafo nas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 13, para falar sobre como anda a atual fase de sua vida após se separar do ex-marido, o empresário Alexandre Correa. Ela apareceu nos stories do Instagram e alfinetou a relação com o ex depois que ele saiu de casa e falou sobre as dívidas que está descobrindo em sua vida financeira.

"Sabe uma coisa que eu estou tendo noção? É que a agressão pode continuar depois que você tira o seu agressor de dentro da sua casa. Eu estou falando de agressão psicológica, emocional, tortura, que é o que continua acontecendo comigo. Cada dia que passa, eu recebo uma novidade, uma nova bordoada da vida e de coisas que o meu ex-marido criou. E o mais incrível é que todas essas instituições e pessoas com quem ele fez negócio e que eu não tinha conhecimento, agora estão descobrindo o meu nome e o meu telefone”, disse ela.