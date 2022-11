Ex-jogadora de vôlei Fernanda Venturini faz rara aparição com o namorado

Fernanda Venturini curte a companhia do namorado ao prestigiar evento

A ex-jogadora de vôlei Fernanda Venturini surgiu com um sorrisão no rosto ao fazer uma rara aparição em público com o seu namorado, o advogado José Carlos de Mello Freire. Os dois são discretos no relacionamento, mas abriram uma exceção e posaram juntos em um evento.

Os dois apareceram sorridentes e abraçados na inauguração de uma clínica na noite de terça-feira, 22.

Em 2021, Venturini se derreteu ao falar sobre o seu novo namorado. “Eu pedi ao Papai do Céu que me mandasse um namoradinho que pedala. E ele pedala e muito! Adora esporte, foi skatista lá no início, surfista, velejador. Viajou o mundo velejando. Ama esporte como eu. É tudo de bom ter namorado, gostar de alguém”, disse ela ao Jornal Extra.

Fotos: Araújo / AgNews