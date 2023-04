Ex-Fazenda Raíssa Barbosa localiza irmão desaparecido: ‘Achamos’

Influenciadora digital e ex-Fazenda Raíssa Barbosa acha irmão que estava desaparecido e compartilha alívio

Na noite desta quinta-feira, 27, a influenciadora digital e ex-participante de A FazendaRaíssa Barbosa (32) usou suas redes sociais para anunciar que localizou o seu irmão, Rafael, que havia desaparecido na cidade de Foz do Iguaçu. A modelo apareceu bastante emocionada para contar para os seguidores como foi o reencontro com o familiar.

Usando os stories de seu perfil oficial no Instagram, Raíssa explicou que o irmão, que estava desaparecido desde o último domingo, 23, foi localizado em um ambulatório, onde tinha sido internado com suspeita de dengue. A ex-Fazenda revelou que tinha buscado informações sobre Rafael no IML e teria até registrado um boletim de ocorrência para relatar o desaparecimento.

“Ele está bem. Muito obrigada por todas as mensagens, por todos os compartilhamentos e orações”, disse a modelo, em um mix de emoção e alívio, demonstrando toda sua gratidão pelo apoio que recebeu dos internautas. Além disso, Raíssa falou como estava frustrada pela dificuldade que foi obter informações do paradeiro de seu irmão, revelando que tentou fazer o boletim online, mas não conseguiu, mas que não obteve sucesso em ir à uma delegacia devido à quantidade de pessoas no local.

Para finalizar, a influenciadora digital ressaltou a importância da divulgação do desaparecimento de Rafael na internet. “Não sei se eu dou na cara dele, se eu bato nele, porque eu estou muito chateada. Gastei um dinheirão, porque viagem em cima da hora é caríssima. Mas que bom que achamos ele”, desabafou Raíssa.

Encontram o irmão de Raissa Barbosa, fico feliz que ele está bem! https://t.co/XHyfUzpSVEpic.twitter.com/vTPGvRfSca — Adão 🔑🇾🇪 (@Adaotuita) April 27, 2023

CRISES

A ex-fazendeira Raissa Barbosa falou sobre o diagnóstico de síndrome de borderline e as crises que já passou, inclusive na edição da 'Fazenda' em que participou.No podcast 'Achismos', apresentado por Mauricio Meirelles, ela contou que já era diagnosticada com o transtorno mental antes de entrar no reality show. Ela afirma que achou que conseguiria conter as explosões por estar sendo filmada, mas não foi o caso, já que ela teve vários "surtos" na casa, quebrando objetos, batendo em portas e paredes e ofendendo participantes.

"Durante a entrevista para o reality me foi perguntado se seria tranquilo e eu disse que sim, pois achava que não ia acontecer nada, que iria ser tranquilo. Acho que eles também acreditavam que iria ser tranquila a minha participação. Eles achavam que seria explosiva, mas nem tanto. A característica de ser explosiva é a principal característica do Bordeline", contou ela, que afirmou estar sendo medicada no programa.

Ela contou como descobriu a doença: "Eu tive um relacionamento com um estudante de medicina e ele começou a observar que eu tinha uma instabilidade emocional, uma irritabilidade e ele me incomodava até passando fio dental. Eu andava pra lá e pra cá, ele falava qualquer coisa eu ficava brava. Na época ele tava estudando doenças mentais e ele praticamente me diagnosticou e eu acho que você tem borderline. Ele mostrou o vídeo e eu fui me identificando com tudo que ela foi falando, algumas coisas eu discordei porque a gente tem aquela coisa da negação".