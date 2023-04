Ex-Fazenda Liziane vive terror ao voltar para Ucrânia: "Pegaram meu passaporte"

Ex-Fazenda Liziane Guitierrez foi abordada pela polícia ao tentar entrar na Ucrânia em meio a momento delicado na Europa

A influenciadora Liziane Gutierrez (37), ex-participante de A Fazenda 12, passou por momentos de terror ao retornar para a Ucrânia, país ao qual ela trabalhou como voluntária durante o confronto com a Rússia no ano passado. Ela ficou presa na imigração por mais de seis horas.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Liziane relatou que retornou para o país a fim de se reencontrar com seu ex-namorado, um soldado ucraniano que ela conheceu em meio ao serviço voluntário.

"Ele terminou comigo por causa do que saiu em alguns lugares, que eu fiquei com o Nego do Borel no Carnaval. A gente ficou um tempo sem se falar, mas eu sempre pensei nele. Agora, algumas semanas atrás, equanto estava aqui na Europa comemorando meu aniversário, a gente voltou a se falar", disse ela.

Lizi confessou que estava cheia de expectativas para a viagem, mas acabou sendo surpreendida pela polícia local e seu rigoroso sistema. "Eu não sei o que que tá acontecendo, para ser bem sincera. Eles pegaram meu passaporte, ficaram horas com meu passaporte, falaram com todo mundo e ninguém me explicava nada, porque ninguém falava inglês", contou ela, que permanece assustada.

"Eu tentava mostrar pelo Google Translate, para saber o que que tá acontecendo, porque eles não me devolveram o documento do carro, não devolveram meu passaporte e eu perguntando o que que tá acontecendo, mas ninguém me falava absolutamente", completou.

Mesmo sem conseguir ter acesso ao país, Liziane disse que vai tentar entrar a pé por outra fronteira, a fim de ir em busca de seu amado. “Eu vou tentar cruzar, vou viajar para outro lado da Polônia, para tentar entrar pela outra fronteira", garantiu.

No último ano, Liziane pegou os fãs de surpresa ao revelar que havia se apaixonado por um soldado ucrâniano. Ela disse que os dois se conheceram durante uma missão vonluntária e até chegaram a fazer sexo em um bunker de proteção.