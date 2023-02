Liziane Gutierrez abre o jogo sobre ex de Jojo Todynho: "Jamais ficaria com homem casado"

Liziane Gutierrez fez revelações sobre ex-marido de Jojo Todynho após ser flagrada com ele

Liziane Gutierrez (36) quebrou o silêncio para falar sobre o affair com o ex marido de Jojo Todynho (26), além de esclarecer alguns boatos.

"Eu sou o tipo de pessoa que não ataca se não for atacada, eu sempre falo isso. Se isso é ser uma pessoa biscoiteira, se defender de coisas que não são verdade ou te incomodam, então eu sou biscoiteira", disse em entrevista ao colunista Adriel Marques.

Em seguida, pediu desculpas à Jojo por um mal entendido.

"Eu queria pedir humildemente desculpas a Jojo se eu causei algum dano, não foi porque eu quis. Eu tenho meus defeitos, porém, jamais eu ficaria com homem casado ou em reconciliação. Jamais!".

E ainda frisou que não está sendo processada por Lucas Souza (21), ao contrário do que ele afirma.

"Ele nunca me processou. Nunca! Ele falou que me processou pra não falar mais sobre ele. Se tem um processo, eu gostaria do número porque eu nunca fui citada. Então assim, não quero mais render esse assunto e é um assunto chato. Só duas coisas que eu fiquei sabe [chateada], _foi o fato da Jojo falar que eles estavam tentando uma reconciliação. Isso mexeu um pouco comigo".

Lucas Souza diz que derrubou medida protetiva pedida por Jojo Todynho

Lucas Souza afirmou que derrubou a medida protetiva que Jojo Todynho havia pedido no final do ano passado.

No podcast 'Não é Nada Pessoal', o ex-marido da funkeira afirmou que a medida caiu porque ela teria mostrando uma conversa editada dos dois e ele teria conseguido recuperar a conversa original.

"Meu advogado entrou com o pedido, mas a Justiça tinha parado para o recesso de fim de ano. Agora em janeiro, ele me falou que caiu e que não estava mais vigente. Meu advogado entrou com recurso para a medida protetiva cair porque não tinha provas o suficiente, e que nenhum momento eu a ameacei”, disse.