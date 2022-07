Ex de Victor Pecoraro revela mais detalhes da separação

Ex de Victor Pecoraro, Renata Muller revela como descobriu a traição do ator: 'Ele começou a se distanciar de mim'

Ex-mulher de Victor Pecoraro, Renata Muller fez um desabafo nas redes sociais sobre o fim do seu casamento com o ator. Ela acusa o ex-marido de tê-la traído e se envolvido com a atriz Rayanne Morais quando eles ainda estavam casados. Em novos vídeos no Instagram, ela contou detalhes de quando descobriu tudo.

Renata contou que ele começou a se distanciar em uma viagem para gravar um filme. “Estava tudo bem entre nós. Lá, ele começou a se distanciar de mim, e eu comecei a cobrar, porque eu estava sozinha para cuidar das nossas filhas. Comecei a me incomodar com os stories e fotos que ele postava com ela”, disse ela, e completou: “Ele dizia: 'imagina, amor, você está doida, eu não ficaria com a Rayanne nem se fosse solteiro. Ela não faz meu tipo'”.

Um dia, ela viu que ele estava sem aliança nas fotos. “Disse que esqueceu. Um dia eu explodi com essa falta de responsabilidade afetiva. A sensação que eu tenho é de que as atitudes foram premeditadas para eu explodir, pedir a separação e ele ficar livre”, disse ela, e completou: “No dia 7 de junho, meu aniversário, ele saiu de casa. Perguntei onde ia, ele disse que não era da minha conta. Neste dia eu descobri toda a verdade, encontrei várias fotos e vídeos de beijos entre os dois”.

Logo depois, ela disse: “Ele a levou para conhecer os pais. Encontrei as fotos, todo mundo feliz e sorridente. E ele seguia negando. Perguntei se ele estava com ela, se tinha me traído, e ele negava. Tenho essas provas e espero não precisar expor, mas se precisar eu exponho”.

Victor Pecoraro se pronuncia sobre a polêmica

Nas redes sociais, o ator Victor Pecoraro se pronunciou sobre a repercussão do fim do seu casamento com Renata Muller e a polêmica da suposta traição. Ele afirmou: “As pessoas e a mídia estão repercutindo o que a mãe das minhas filhas fala. Não é questão de estar certo ou não, a satisfação que eu tenho que dar é para Jesus”.

Logo depois, ele declarou: “Tem gente mandando mensagen positivas, mensagens negativas. Quer saber a real? Estou muito feliz sem ela. Essa é a real”.

